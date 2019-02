Valeria Marini, la showgirl stellare che in questo periodo è impegnata nell’organizzazione delle scelte dei tronisti a Uomini e Donne, avrebbe un nuovo amore. L’avevamo lasciata con Patrick Baldassarri con cui aveva partecipato all’ultima edizione di Temptation Island Vip. La coppia aveva deciso di testare il proprio rapporto nel docu-reality di Canale 5 ma alla fine quell’esperienza si è conclusa con un addio. E infatti dopo l’ultimo decisivo falò Valeria e Patrick avevano lasciato il programma separati.

Ora, a qualche mese dai tempi di Temptation e archiviati i gossip su un flirt della Marini con il tentatore Ivan Gonzales, poi diventato tronista di Uomini e Donne, il cuore della showgirl sarebbe tornato a battere per un altro uomo. Come detto è la rivista Spy a lanciare lo scoop che ha poi fatto il giro di siti e giornali. Il fortunato si chiama Gianluigi Martino, scrive il magazine, è più giovane della Marini di circa vent’anni e non è così lontano dal mondo dello spettacolo. (Continua dopo la foto)









Gianluigi Martino, che di mestiere fa il pr, e Valeria Marini si sarebbero incontrati per motivi di lavoro: “La coppia ha soggiornato lo scorso weekend a Rimini, dove lei era impegnata per un evento lavorativo – si legge su Spy – ma una volta spenti i flash e conclusi gli impegni, lei ha abbandonato la mondanità e si è ritirata in hotel: con lui, per dedicarsi con tutta se stessa al suo nuovo compagno”. (Continua dopo la foto)









Stando al racconto fatto da Spy, la Marini e Martino avrebbero quindi trascorso un weekend d’amore a Rimini, al mare. Dopo aver soggiornato in un hotel, i due hanno anche pranzato insieme e, sempre insieme, hanno poi lasciato la città. “Hanno passato quasi tutto il tempo giocando con gli smartphone, ridendo e scambiandosi affettuose occhiate. A fine serata sono andati via. Di nuovo insieme”, ha rivelato ancora Spy. Lui ha anche pubblicato degli scatti che lo ritraggono insieme a Valeria. (Continua dopo foto e post)



A novembre scorso la Marini aveva confessato di essersi di nuovo innamorata, ma anche di non voler svelare il nome del suo misterioso compagno. Che si trattasse già di Gianluigi Martino? Al momento dai diretti interessati non è ancora arrivata alcuna conferma o smentita. Spy lancia anche un altro gossip su Valeria Marini, che dovrebbe prenderebbe parte alla prossima edizione di Temptation Island. Ma non in coppia: questa volta ricoprirà una nuova figura. Il settimanale non dà troppi dettagli, ma parla della possibile presenza di Valeria nel programma di Canale 5 come ospite speciale.

Uomini e Donne, Sossio Aruta contro Valeria Marini: “Sfigata, fatti una vita”