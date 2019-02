Francesco Facchinetti, caos e gelosia al ristorante. La moglie aggredisce la ‘Bonas’

Una scenata di gelosia destinata a far parlare parecchio. È quella della moglie di Francesco Facchinetti, Wilma, contro una donna ‘colpevole’ a suo dire di essersi avvicinata troppo al marito. La signorina in questione non è proprio una sconosciuta, ma la soubrette di Avanti un altro Laura Cremaschi che, per sua sfortuna, si trova a cena nello stesso ristorante di Como dove Francesco Facchinetti cenava in compagnia della moglie. Secondo il racconto della “bonas”, lo scatto non sarebbe uscito bene così, nella zona buffet, gliene avrebbe chiesto un altro.

Lady Facchinetti, però, non ha gradito e, anzi, ha accusato Cremaschi di aver inseguito l’ex Capitan uncino in bagno. Da qui la scenata di gelosia e la lite nel video che sta circolando sui social. La caliente Wilma ha infatti reagito alla richiesta della Bonas, che si è definita una grande fan di Francesco Facchinettim prima discutendo animatamente con lei e poi gettandole dell’acqua(e il bicchiere in cui era contenuta) addosso mentre stava lasciando il locale. Continua dopo la foto









“È successa una cosa terribile, sono scioccata. Premesso che io seguo Francesco Facchinetti da una vita, sono in un ristorante dove c’era anche lui con la moglie – dice in una storia Laura Cremaschi – Gli ho chiesto una foto, ma non sono uscita bene, così gli ho richiesto se potevamo fare un selfie. Gli ho dato il telefono, lo stavamo facendo ed è arrivata la moglie, che ha cominciato ad inveire, ha preso un bicchiere e me lo ha tirato addosso!”. Continua dopo la foto









Poi continua: “ Mi sono scansata per fortuna, ma mi sono spaventata tantissimo. Sono sotto choc”.. Francesco Facchinetti, invece, sempre via social (attraverso le solite Storie di Instagram), ha raccontato che la moglie ha reagito in quel modo perché ha visto la Bonas provare a inseguire il marito anche in bagno dopo aver approfittato della sua assenza per sedersi al tavolo con l’ex DJ Francesco e averla bellamente ignorata una volta tornata. Continua dopo la foto



Non solo: il presentatore ha anche fatto notare che, secondo lui, è strano che ci fosse qualcuno pronto a riprendere tutta la scena con il telefono da buona angolazione. Come finirà la storia non è dato sapere quello che è certo è che i gesti di Wilma è chiaro, se volete evitare guai state lontane da Francesco Facchinetti.

