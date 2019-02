Sono passati diversi mesi da quando il pilota di Moto GP Andrea Iannone e la showgirl argentina Belen Rodriguez annunciavano la fine della loro relazione. I due, dopo una lunga storia di alcuni anni, hanno deciso di prendere strade diverse, a seguito di numerose crisi e differenze caratteriali. Nonostante la coppia abbia più volte provato a far si che le cose tornassero a funzionare, i due sono arrivati ad un punto di non ritorno. Così entrambi hanno deciso di voltare pagina, proseguendo per la loro strada.

Mentre Belen sembra aver ritrovato il sorriso accanto all’ex marito Stefano De Martino, dal quale ha avuto un figlio, Santiago, il pilota di MotoGP ha iniziato a frequentare una bellissima mora. Chi è? A svelare l’identità ci ha pensato il settimanale ”Chi”. (Continua a leggere dopo la foto)









”Andrea Iannone ritrova il sorriso e ricomincia una nuova vita, con una nuova compagna. – si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini – Lei è la modella Andreea Sasu, classe 1990, ex dello stilista Philipp Plein (ex compagno di Madalina Ghenea). I due però si fanno vedere poco: nascondono la loro nuova unione tra la Svizzera e Montecarlo”. Andrea non è proprio una sconosciuta, almeno nel mondo del gossip, perché prima della relazione con lo stilista plain era stata fidanzata con Gerry Scarpone. (Continua a leggere dopo la foto)









In un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Eva 3000, l’imprenditore napoletano ha raccontato un sacco di particolari della loro storia d’amore, parlando di una ragazza molto amante del denaro e disposta a tutto, pur di avere un determinato stile di vita. Lui si era anche definito succube di lei, al punto di perdonarle persino il fatto che gli svuotasse la cassaforte o che spesso e volentieri, se ne andasse a Dubai per qualche giorno con i suoi soldi senza dare spiegazioni. (Continua a leggere dopo la foto)



Nelle ultime ore, a Iannone, sono stati attribti vari flirt come quello con la modella Carmen Victoria Rodriguez ed una misteriosa brunetta con cui il centauro si è fatto immortalare, negli scorsi giorni, a bordo della sua Ferrari 488 Pista. Intanto il motociclista ha mantenuto buoni rapporti con il ‘clan Rodriguez’. Con Jeremias, neo naufrago dell’Isola dei Famosi, il legame è solido. Nelle stories, invece, appare, spesso, assieme a Ignazio Moser (fidanzato di Cecilia), compagno di duri allenamenti in palestra.

