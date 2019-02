Bobo e Costanza, la notizia è ufficiale. Dopo le indiscrezioni ecco la conferma

Bobo Vieri, 46 anni e una vita sui campi di calcio e sulle spiagge più belle del mondo da scapolone impenitente. Costanza Caracciolo, 29 anni e la carriera da Velina. Una coppia ben assortita, che si è consolidata con l’arrivo della figlia Stella. Legati da due anni e diventati genitori di Stella lo scorso novembre, il momento di sposarsi sarebbe finalmente arrivato. Stando a quanto riporta il settimanale Di Più, infatti, al comune di Milano sarebbero apparse le pubblicazioni di matrimonio dell’ex calciatore e l’ex velina: il “sì” dovrebbe arrivare in estate in Sicilia, terra d’origine della bellissima showgirl.

"Facciamo nascere la bambina e poi vedremo", aveva detto tempo fa Bobo, interpellato sulle nozze durante un'intervista a Verissimo.E così è stato. Dopo la nascita della piccolina, arrivata precisamente il 18 novembre, l'ex bomber dell'Inter avrebbe chiesto la mano della sua metà, due anni dopo quell'agosto del 2017 in cui i paparazzi immortalarono la coppia per la prima volta insieme durante una vacanza ad Ibiza.









In una recente intervista per Diva e Donna, Christian Vieri ha parlato della sua nuova vita accanto a Stella e Costanza Caracciolo. "Cara Coco Pops, oggi è stato il giorno più bello della mia vita.. – aveva scritto Vieri il giorno della nascita di Stella – Ora capisco l'emozione che un genitore prova quando ti mettono tra le braccia la tua piccola bambina, per questa meraviglia che la vita ci ha donato, ti sarò' grato tutta la vita… I love you. Welcome Stella", scrive Vieri.









"Sono un mammo perfetto: le faccio il bagnetto e le cambio i pannolini. Finalmente sono "papà Bobone". Sono contentissimo. Stella per fortuna sta benissimo, è di una bellezza disarmante o meglio assomiglia tutto alla mamma, è una bimba meravigliosa. Non potevo desiderare nulla di più.Quando mi hanno messo in braccio la piccolina il mio cuore si è riempito di gioia. Ho cominciato a piangere e ridere, non sapevo più cosa fare. Solo al momento in cui diventi genitore ti si apre un mondo", ha raccontato l'ex attaccante.



“Sono almeno dieci anni che la conosco – aveva raccontato lo scorso agosto attraverso le pagine di Fuorigioco –. Sai, sei a Milano, ti vedi spesso in mille occasioni, locali, eventi. Lei faceva la velina, il gruppo era quello. Costanza mi dà tranquillità, è una ragazza bellissima, buona di carattere, mi fa stare sereno, tranquillo. Ci siamo attaccati subito, non so nemmeno io perché, ma sapevo già che persona fosse”.

