“Le Asl dovrebbero passare il lifting a chi è depresso”. A parlare è Eleonora Giorgi che, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, si è detta “rinata” grazie al ritocchino estetico cui si è sottoposta. Un nuovo viso per la bellissima attrice che recentemente è tornata alla ribalta grazie alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Eleonora Giorgi si lasciata fotografare per la prima volta col suo viso nuovo e ha rivelato di essere ricorsa alla chirurgia estetica perché “non mi riconoscevo più”.

"Sono una donna vitale – ha spiegato al settimanale – l'immagine non corrispondeva più a quello che sentivo dentro. Avevo il disperato bisogno di somigliarmi il più possibile". Nell'intervista l'attrice ha raccontato il momento in cui ha visto il risultato dell'intervento. "Mi è preso un colpo! – ha detto – Ero così gonfia che quasi speravo di tornare come ero… Ma poi passati i primi giorni non avevo più dubbi: avevo fatto la scelta giusta. In un attimo mi sono rivista di nuovo bella".









La decisione di sottoporsi a un lifting era stata presa dall'attrice 65enne a ridosso della sua partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello Vip che ne aveva rilanciato l'immagine: "Il chirurgo ricollocherà nei punti giusti i muscoli del viso", spiegava allora, e adesso ecco la soddisfazione per il risultato. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini Eleonora Giorgi si è detta davvero entusiasta dell'intervento definito "euforizzante".









Non solo, l'attrice ha anche detto che: "Le Asl dovrebbero passarlo a chi è depresso". E sul prezzo ha assicurato "è inferiore rispetto a quello che si possa pensare". L'attrice ha assicurato che questo lifting resterà un episodio isolato e che da ora in poi curerà molto il volto. "D'ora in poi mi prenderò cura del mio volto che è il mio strumento di lavoro", ha spiegato l'attrice al settimanale. E alla domanda se abbia paura del tempo che passa, Eleonora Giorgi ha spiegato: "Più che paura, spaventa. Ho deciso di non sprecare nemmeno un minuto della mia vita. Ogni giorno mi aspetto che la vita mi sorprenda".



Eleonora Giorgi è nata a Roma il 21 ottobre del 1953. È un’attrice, regista e doppiatrice italiana. È stata sex symbol degli anni Settanta, ha vinto un David di Donatello nel 1982 per il film ”Borotalco”. Nel 2018 partecipa come concorrente alla terza edizione del Grande Fratello VIP, dopo aver rivelato che la sua carriera è ormai al tramonto e non avendo altri modi per apparire al pubblico, se non qualche piccola parte in alcuni film minori.

