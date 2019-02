Michael Schumacher ha trascorso il suo 50° compleanno nella tenuta di famiglia a Port d’Andratx, la località più esclusiva dell’isola di Maiorca. Una villa che si affaccia sul porticciolo di Port d’Andratx e sulla spiaggia di Cala Llamp. Il pilota l’aveva pagata 30 milioni di euro; il proprietario era il presidente del Real Madrid Florentino Perez. La notizia è stata riportata dalla Bild, che ha citato il magazine tedesco Bunte.

Secondo la rivista l’ex pilota della Ferrari sarebbe arrivato in Spagna prima di Natale con l’elicottero e sarebbe rimasto fino ai primi giorni di gennaio. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco e dal Corriere della Sera, l’elicottero è partito dalla Svizzera, ha fatto scalo in Francia per poi atterrare nella tenuta spagnola della famiglia del pilota, che pilota non vive più attaccato a delle macchine. Già nell’agosto scorso si era parlato di un possibile trasferimento di Michael Schumacher a Maiorca, ma allora la famiglia aveva smentito. (Continua a leggere dopo la foto)









La rivista Bunte ha pubblicato alcune foto che mostrano la famiglia di Michael Schumacher nella tenuta di Maiorca, dove però lui non compare mai. La notizia è stata ripresa da altri giornali e alcune fonti (non ufficiali) hanno confermato che Schumi ha trascorso a Maiorca le vacanze di Natale e il suo 50esimo compleanno (il 3 gennaio). Si tratterebbe di una scelta dettata dalla necessità di farlo stare all’aria aperta, in un clima molto più mite di quello svizzero. In realtà a pubblicare la notizia era stato un giornale locale tedesco il 12 gennaio, ma della notizia nessuno si interessò. (Continua a leggere dopo la foto)









Le foto pubblicate sul quotidiano mostravano la tenuta immortalata da un drone in cui si vedevano una guardia del corpo e una donna con la mascherina, probabilmente un’infermiera e il cane di Gina Maria, la primogenita dell’ex pilota Ferrari. L’incidente – Michael Schumacher si trova a Meribel con la famiglia e con gli amici per trascorrere le vacanze natalizie nel suo chalet ‘Les Brames’. Il tedesco è di casa qui, visto che è un grande amante dello sci e sulle Alpi francesi trova piste attrezzate e adatte al suo ottimo status di sciatore. (Continua a leggere dopo la foto)



Il sette volte campione del mondo parte per la consueta uscita mattutina insieme al figlio Mick e ad alcuni amici. Sciatore esperto e perfetto conoscitore di quelle piste, frequentate da anni ormai, Michael Schumacher scende lungo la Chamois, una pista Rossa. A questo punto, il gruppo decide di percorrere La Biche, una pista Blu che si trova a pochi metri di distanza e che è separata da un tratto non segnalato. È qui che avviene la tragica caduta.

