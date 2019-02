Maria De Filippi salvata dal bodyguard: ecco cosa è successo

Paura per Maria De Filippi, durante una passeggiata per le strade di Roma. La signora di Canale 5 è stata all’improvviso braccata da un paparazzo mentre portava a spasso il suo cagnolino Ugo. Provvidenziale è stato l’intervento del suo bodyguard che le si è piazzato davanti, invitandola a cambiare strada.

Con tutto il successo derivante dai suoi numerosi programmi tv di successo, Maria De Filippi gira sempre assieme al bodyguard. Personaggio pubblico amatissimo dagli italiani, recentemente Maria ha ammesso di aver ricevuto diverse minacce anonime soprattutto a seguito dell’introduzione del trono gay all’interno dello storico programma che conduce su Canale 5, “Uomini e donne” e per questo motivo è costretta a girare in città con un bodyguard. (Continua a leggere dopo la foto)









“Sono contenta del percorso fatto da Alex (Migliorini, ndr), un ragazzo d’altri tempi. – aveva detto all’epoca la conduttrice e moglie del giornalista Maurizio Costanzo commentando uno dei protagonisti del trono gay dell’edizione 2017 – Si è presentato ai provini con i genitori. Siamo già alla ricerca di un nuovo tronista gay, bisogna fare molta attenzione perché siamo molto esposti. Mi sono dovuta rivolgere alla Digos per denunciare minacce anonime”. (Continua a leggere dopo la foto)









Trono gay che però quest’anno non è partito. Il motivo non si sa, ma quel che è certo è che le 2 coppie formatesi dal 2016 a oggi sono naufragate: Claudio Sona scelse Mario Serpa ma poco dopo i due si lasciarono salvo poi riprendersi sul finire del 2017 e salutarsi di nuovo a metà 2018. Alex Migliorini, poi, si è visto dire addio dal suo Alessandro D’Amico e recentemente i due sono stati protagonisti di un pesante botta e risposta social dopo che Migliorini è stato visto baciare in discoteca l’ex (mai dimenticato) di D’Amico. (Continua a leggere dopo la foto)





Maria De Filippi è stata recentemente al centro delle cronache per un suo misterioso incontro con Teresa De Santis, direttore di Rai 1. E’ stata sempre lei poi a spiegare ad Alberto Dandolo, per Oggi, il reale motivo: nessun programma tv in Rai per la signora di Canale 5, bensì un “progetto di sensibilizzazione sociale che riguarda la lotta alla violenza sulle donne”.

