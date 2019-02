Novità in vista per Bianca D’Atzei. La cantante ed ex naufraga della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi ha ritrovato l’amore. Dopo il periodo difficile seguito alla separazione dal campione di Moto Gp Max Biaggi, starebbe ricominciando ad aprire il suo cuore a un altro uomo. L’identità del fortunato viene svelata dal settimanale Nuovo, che pubblica gli scatti di una cena a Milano tra Bianca Atzei ed Emanuele Berardi, figlio di Barbara D’Urso venuto alla ribalta dopo aver organizzato uno scherzo alla mamma nell’ultima edizione di Scherzi a parte.

Da sempre non ama stare davanti alle telecamere e agli obiettivi, ma questa volta non è passato inosservato Baci e abbracci tra i due e si parla di un legame che seppur agli inizi sarebbe già intenso come riporta Il Messaggero.









Le due si conoscono da diversi anni, già nel 2009 Barbara aveva voluto Bianca come corista a Domenica Cinque. La cantante sarda il figlio della conduttrice sono stati immortalati a Milano, in un ristorante nella zona di Porta Venezia e sono sembrati molto affiatati. Dopo la cena si sono scambiati baci e abbracci e anche se non c'è nulla di ufficiale, pare che le basi per una storia d'amore ci siano a tutti gli effetti. Come la prenderà l'ex fashion naufrago.









Emanuele Berardi è un fotografo, regista e produttore cinematografico. Il 30enne figlio della presentatrice Mediaset, grazie a fascino e bellezza, ha conquistato le telespettatrici donne, che si sono rivelate molto curiose rispetto alla vita di Emanuele Berardi. Il giovane figlio della conduttrice conduce una vita in giro per il mondo, grazie ad un lavoro che lo porta spesso lontano dall'Italia, dove al contrario vive tra Roma e Milano.







Un nuovo amore, dunque, per Bianca Atzei, che ha dovuto affrontare un periodo molto buio dal punto di vista sentimentale. Max Biaggi aveva deciso di mollare la ragazza su due piedi senza darle alcuna spiegazione: “È stata una bomba esplosa all’improvviso. La nostra storia è finita e non so nemmeno perché. Sto male, ma spero che Max ci ripensi perché io lo amo ancora”, aveva raccontato.

