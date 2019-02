Belen e Stefano, la foto ‘rubata’ è pazzesca. Beccati così (e il gossip vola)

I più romantici lo sognavano da anni, da quando Belen Rodriguez e Stefano De Martino ufficializzarono la separazione tramite un comunicato stampa pubblicato dall’Ansa. Nel 2015 la doccia fredda per il fan della coppia. La missiva dell’avvocato Andrea Miccichè era arrivata dopo mesi di crisi e gossip: ”Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno deciso di separarsi”, anche se il legale aveva precisato che “naturalmente resteranno immutati la stima e l’affetto reciproci e la comune volontà di mantenere un rapporto sereno, anche nell’interesse del figlio”.

Dopo aver dominato le scene per quasi quattro burrascosi quanto patinatissimi anni, Belen e Stefano si erano lasciati con queste poche parole formali. In questi anni i due hanno mai nascosto di andare ancora d’accordo, ma lei ha avuto il cuore occupato da un altro grande amore negli ultimi anni. Andrea Iannone, amico del fratello Jeremias, era riuscito a conquistare il suore della bella argentina, ma qualcosa tra i due si è rotto poco dopo l’estate del 2018 i due hanno ufficializzato la rottura. (Continua a leggere dopo la foto)









In questi mesi Belen è stata lontana dal gossip, qualche voce su possibili flirt ma niente di più. Fino a oggi, quando l’informatissimo Alfonso Signorini, amico della famiglia Rodriguez, ha lanciato una vera e propria bomba dalle pagine del suo settimanale. Una foto che vale più di mille parole. Il settimanale ‘Chi’ ha infatti immortalato un bacio tra i due. Il titolo della copertina, pubblicata in anteprima da Alfonso Signorini su Instagram, recita così: “Si amano ancora”. Insomma il direttore darebbe praticamente per scontato il fatto che i due siano tornati di nuovo insieme con la foto del bacio in prima pagina che, come detto, lascia ben poco spazio all’immaginazione. (Continua a leggere dopo la foto)









Come nelle storie da sogno che si rispettino, la scintilla scoccò sul palcoscenico: galeotta fu Maria De Filippi, perché tutto iniziò ad Amici. Che la cosa era seria si capì dalla fine: quando nell’aprile del 2012 la showgirl più amata d’Italia, lasciò Fabrizio Corona dopo una altrettanto chiacchierata relazione con quello che, nel bene e nel male, è stato il re del gossip. Gli preferì un giovane ballerino di Amici, quello Stefano de Martino, che solo fino a qualche giorno prima era noto ai rotocalchi rosa come fidanzato di Emma Marrone (anche lei allieva della scuola di Maria De Filippi). Il 23enne dalla faccia da bravo ragazzo non era nuovo a tradimenti nei confronti della salentina, la quale però fino ad allora lo aveva perdonato al punto che i due parlavano di matrimonio. (Continua a leggere dopo la foto)







”Sono molto contenta per loro e spero che duri tutta la vita”, aveva commentato in quella occasione Emma con straordinaria eleganza. Ma così non è stato, nonostante un matrimonio regolarmente consacrato a Comignago dal padre francescano di Torre Annunziata, Luigi Rossi e dal parroco del paese, don Benigno Sulis, dopo due anni dal ‘sì’ i due avevano deciso di prendere strade diverse. Gli incontri, spesso immortalati dai paparazzi, sono avvenuti sempre per il bene del figlio Santiago, ma adesso cambia tutto e pare che il ritorno di fiamma tanto atteso dai fan della coppia sia arrivato.

