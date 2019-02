“La mia dentiera…”. Michelle Hunziker e quella ‘voce’ sui denti falsi. Ora parla lei

Che Michelle Hunziker sia una delle donne della televisione italiana più belle e talentuose di sempre, sembra scontato persino dirlo. Eppure non passa giorno senza che la svizzera venga attaccata sui social (che come ricordava Umberto Eco, hanno dato diritto di parola a una legione di imbecilli). Ora Michelle, torna a gamba tesa sui suoi haters con un video su Instagram. La conduttrice svizzera ha risposto ad alcune illazioni che sarebbe state fatte sul suo sorriso smagliante. Sarebbe nato un tam tam social, dopo le dichiarazioni di un esperto che avrebbe affermato che secondo lui Michelle porta la dentiera.

La risposta della conduttrice diventa virale. Nel filmato, Michelle Hunziker afferma: “Nel corso della mia carriera mi è stato detto di tutto, che ho il naso rifatto, le labbra rifatte, ma adesso per la prima volta leggo su alcune testate che avrei addirittura la dentiera. Che la mia arcata superiore sarebbe finta.La forma è sicuramente genetica, ma la cura da noi in Svizzera parte dalle elementari. Ogni mese veniva a scuola un dentista che ci insegnava a lavarli bene e ci facevano la cura al fluoro. Per un ora non si poteva ne mangiare ne bere, ma grazie a questo trattamento io oggi non ho mai avuto nessun tipo di problema ai denti”. (Continua dopo la foto)









E poi la stoccatina esemplare:”Però vi confesso che ho le ciapèt di legno. La forza di gravità non le intacca, ma non mi posso sedere vicino ai caminetti”. Insomma, l’ironia della Hunziker batte come sempre 3 a 0 ogni tipo di attacco, o meglio illazione, proveniente dai social. Nel commento si legge: ”Mi sento molto lusingata che lei ritenga troppo perfetta la mia dentatura per essere vera, ma le dico anche che ci tengo moltissimo ai miei denti! (Continua dopo la foto e il video)









“Mia nonna – continua – un giorno mi disse: ‘piccola ricordati di curarti sempre i denti e te li porterai così come sono fino alla fine dei tuoi giorni!’ La forma è sicuramente genetica, ma la cura da noi in Svizzera parte dalle elementari. Ogni mese veniva a scuola un dentista che ci insegnava a lavarli bene e ci facevano la cura al fluoro. Per un’ora non si poteva ne mangiare ne bere, ma grazie a questo trattamento io oggi non ho mai avuto nessun tipo di problema ai denti!”(Continua dopo la foto)







“Non salto – conclude – un l’igiene dentale neanche se cascasse il mondo e le mie figlie hanno dei sorrisi perfetti, perché dedico moltissimo tempo a insegnare a loro l’importanza di curarsi la bocca! Comunque mi sono fatta davvero una bella risata a leggere questa notizia… con i miei denti veri ovviamente!!!”

