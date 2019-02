“Mi ha tradito”. Stefano Bettarini, la confessione va in onda a Verissimo

In attesa di partire per l’Honduras Stefano Bettarini è stato ospite di Silvi Toffanin nell’ultima puntata di Verissimo. L’ex calciatore, ha parlato del suo passato nel calcio, dei suoi genitori, fino ad aprire una parentesi sul matrimonio finito con Simona Ventura. Oggi la coppia respira una nuova serenità e, ognuno con il rispettivo nuovo compagno, compongono una famiglia allargata felice. Di recente Simona Ventura e Stefano Bettarini hanno anche trascorso una bellissima vacanza – tutti insieme – a Sharm El Sheik e, a quanto dice Stefano Bettarini, le incomprensioni, gli screzi e persino i tradimenti sono ormai acqua passata.

“Quando è finita la storia, per un periodo anche io ho fatto finta di niente – ha raccontato Bettarini – è successo che lei mi ha tradito, l’ha detto anche lei, l’ha dichiarato apertamente anche lei”, ha continuato l’ex calciatore.

Stefano Bettarini ha spiegato come, al tempo, era più facile che fosse lui quello additato, calciatore, giovane, rampante.









"E' tutto passato – ci tiene però a sottolineare Stefano Bettarini – ci si ride sopra adesso, si scherza anche di quegli episodi là, anche con i figlioli. E' finita a tarallucci e vino", ha chiosato Bettarini con il sorriso sulle labbra. Esordisce in televisione nel 2005, da "inviato" nella 2ª edizione del reality show La talpa. Nel 2006 è showman nel talk show Buona Domenica su Canale 5 sino al 2008. Ha collezionato ospitate a Canale 5 a Verissimo e Mattino Cinque.









Nel 2009 è "concorrente" del talent show Ballando con le stelle, su Rai 1, condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli, arrivando in finale. Dal 2009 al 2011 è commentatore nel programma televisivo Quelli che il calcio insieme con Massimo Caputi. Dal 12 giugno 2013 al 2 luglio 2013 è concorrente a Jump! Stasera mi tuffo, su Canale 5. A settembre 2016 ha partecipato come concorrente del Grande Fratello VIP, arrivando in finale e classificandosi al quarto posto, venendo eliminato con il 63% dei voti.







Nel 2017, Bettarini conduce L’Isola dei Famosi insieme ad Alessia Marcuzzi, in veste da inviato sul posto. A settembre 2018 ha partecipato, in coppia con la compagna Nicoletta Larini, alla prima edizione di Temptation Island VIP.

