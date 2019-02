È il figlio di Biagio Antonacci e il nipote di Gianni Morandi, si chiama Paolo Antonacci ed è il golden boy dell’autorato musicale italiano. A Sanremo arriva come autore del brano di Nek “Mi farò trovare pronto” che tra qualche giorno potremo sentire tra le canzoni in gara.

Da tempo infatti lavora come autore, seguendo le orme di papà Biagio (oggi legato a Paola Cardinale) e nonno Gianni Morandi. Fra le canzoni scritte dal 23enne troviamo La stessa, singolo di successo di Alessandra Amoroso, ma anche il brano Sceglimi, che si trova nell'ultimo album di Irama. Paolo ha scritto anche un singolo per Annalisa Scarrone e uno per il nuovo disco del grande Eros Ramazzotti, Vita ce n'è, che uscirà il prossimo 23 novembre.









Biagio è stato legato con Marianna Morandi, figlia di Gianni Morandi. L'unione è andata avanti dal 1993 al 2002, e Marianna è comparsa anche in una sua canzone, Lavorerò, in una strofa rap.Durante la relazione con il cantante, la coppia ha messo al mondo 2 figli: il primogenito Paolo Antonacci (1995) e qualche anno più tardi il secondo figlio Giovanni Antonacci (2001). Nonostante questo, come dichiarato da Antonacci, i 2 non si sono mai sposati.









Nel 2004 Biagio ha conosciuto Paola Cardinale, la sua attuale compagna, di 13 anni più giovane di lui, con la quale convive assieme alla figlia di lei, Benedetta, a cui Biagio è molto legato. Ma torniamo a Paolo. A novembre il ragazzo si è laureato in Scienze della Comunicazione all'università IULM di Milano. Il giovane ha festeggiato questo giorno importante in compagnia degli amici più cari, ma soprattutto della famiglia, dedicando la sua tesi ai genitori, al fratello e al nonno Gianni, con cui ha un rapporto molto speciale.







Proprio il protagonista de L'Isola di Pietro, aveva voluto annunciare ai fan il traguardo raggiunto da Paolo, pubblicando su Instagram una foto insieme al nipote. "Mio nipote Paolo Antonacci oggi è dottore!" aveva scritto emozionato, rendendo immediatamente virale il selfie con la corona d'alloro e i sorrisi. Paolo Antonacci è nato nel 1995.

