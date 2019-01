Baby George, ovvero il principino d’Inghilterra, non smette di sorprendere il grande pubblico con le sue stranezze tenere da bambino. Il figlio di William e Kate, amatissimo per le sue buffe espressioni, immortalate in una fan page, è uno tra i reali d’Inghilterra più amati dai sudditi. A solo cinque anni è una vera e propria star. Come ha riportato una cittadina londinese al settimanale The Sun, il principino George sembra a suo agio nel ruolo di reale inglese, e oltre ad essere un piccolo lord è anche un grande burlone. A scuola si fa chiamare PG ma, come rivela la fonte, dagli sconosciuti si fa chiamare con un altro nome.

Il fatto è accaduto nel Berkshire, vicino la casa dei Middleton. Baby George stava passeggiando insieme alla nonna Carole, la mamma di Kate Middleton, e alla sorellina Charlotte, quando una signora con un cane al guinzaglio ha attirato la sua attenzione. Il bambino si è così avvicinato per accarezzare il cane e scambiare due parole con la sua padrona. È stata proprio la signora a raccontare il singolare episodio. (Continua a leggere dopo la foto)











‘’Un uomo della sicurezza mi ha chiesto di non scattare foto ai bambini, cosa che ovviamente non ho fatto. George ha iniziato ad accarezzare il mio cane, così ci siamo messi un po’ a chiacchierare. E ho chiesto al bambino quale fosse il suo nome, anche se lo sapevo benissimo. Lui mi ha risposto, con mio grande stupore, e sorridendo ‘Mi chiamo Archie’’, ha raccontato la donna, sorpresa per la risposta del principino. (Continua a leggere dopo la foto)









‘’Non so perché si sia chiamato così, ma i bambini giocano spesso con i loro nomi e penso che sia adorabile’’, ha spiegato ancora la signora al The Sun. Archie è un nome tedesco di origini scozzesi, oltre che forma abbreviata di Archibald. Non si sa perché il piccolo George ha optato per una cosa del genere ma il diretto interessato sembra molto divertito. (Continua a leggere dopo la foto)







Il principino George ha altri due nomi: Alexander e Louis ma anche numerosi nomignoli. Il primo nomignolo del principe George arriva dai suoi genitori Kate e William che, ancora prima che nascesse, si riferivano a lui come Our little grape (che tradotto letteralmente significata il nostro piccolo chicco d’uva). A scuola invece lo chiamano PG, e ora anche i suoi genitori hanno iniziato a chiamarlo nello stesso modo.

“Impressionante”. Baby George, altro che bottone saltato: il vero dettaglio è ‘questo’