È passato ormai qualche mesetto dall’annuncio ufficiale della separazione tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Nonostante la decisione consensuale e il rispetto reciproco confermato dai rapporti pacifici mantenuti dalla coppia, il loro distacco continua a far parlare nei salotti del gossip. L’ultima rivelazione riguardante i genitori di Nathan Falco, arriva dal programma CR4- La repubblica delle Donne.

A sganciare l'indiscrezione è, neanche a dirlo, il direttore di 'Chi' Alfonso Signorini che, ai microfoni di Chiambretti, rivela un retroscena riguardante la fine del matrimonio tra l'ex team manager di Formula 1 e la showgirl calabrese.











Secondo quanto riportato da Signorini, ci sarebbe un accordo post matrimoniale tra Briatore e la Gregoraci che vieterebbe a quest'ultima di apparire sui giornali con altri uomini per un periodo stabilito. "Briatore ha imposto che per tre anni dopo la separazione lei non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo sennò deve pagare delle pene salatissime", questa la sentenza del direttore.









In realtà, a pensarci bene, negli ultimi mesi la conduttrice è stata beccata più volte insieme ad un certo Francesco, un imprenditore conosciuto per motivi lavorativi, ma i due non si sono mai mostrati in atteggiamenti equivocabili né si sono lasciati andare a gesti affettuosi. La confessione di Signorini troverebbe dunque conferma.





Tra l’altro, la Gregoraci non avrebbe mai parlato di questa relazione, tenendo la sua vita sentimentale lontana dal gossip. Quanto ai rapporti con Briatore, Elisabetta ha recentemente affermato: “È stato un capitolo importante della mia vita che è durato 12 anni e che è stato incoronato dall’arrivo di un figlio che amiamo entrambi moltissimo. È stata una fase lunga e importante, restano l’affetto e un bambino stupendo”.

