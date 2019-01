Dopo un iniziale entusiasmo per l’arrivo di Meghan Markle nella Royal Family, da qualche mese a questa parte un sentimento anti-Meghan è accresciuto giorno dopo giorno ed è stato raccontato da vari tabloid più. Secondo i giornalisti esperti di questioni reali Meghan è una donna difficile, che si agita spesso contro i dipendenti del palazzo, troppo americana per l’ultra-formale popolazione inglese. I fatti sono sotto gli occhi di tutti. Poco dopo il suo arrivo a Londra, alcuni storici collaboratori della casa reale hanno lasciato il posto.

Poi ci sarebbe una grande incompatibilità con Kate Middleton, causa di allontanamento tra i fratelli Harry e William, e l’ultima notizia che circola è pesantissima: la Regina Elisabetta sarebbe sul punto di imporre un divorzio milionario dal nipote. (Continua a leggere dopo la foto)











Sua Maestà avrebbe definito Meghan ”un cancro da cui bisogna liberarsi nel modo più indolore possibile” e anche ”un’avida cacciatrice d’oro”. Sempre secondo il magazine americano, ci sarebbe già pronto un piano di divorzio quantificato in 37milioni di dollari. La gravidanza della duchessa di Sussex non sembra impietosire i reali e nel piano ci sarebbe anche una clausola per far tornare la duchessa in America, lasciando il bambino nel Regno Unito insieme al padre e al resto della famiglia reale. (Continua a leggere dopo la foto)









I motivi? L’attrice spenderebbe troppi soldi (i reali sono noti per essere molto parsimoniosi), sarebbe troppo protagonista e soprattutto avrebbe contribuito a rendere il marito intrattabile. Secondo Duncan Larcombe, biografo del principe, lo staff del secondogenito di Diana sarebbe in rivolta perché il principe sarebbe diventato capriccioso e scorbutico per colpa della moglie. Non solo. Meghan è stata giudicata colpevole di un comportamento poco conforme per via delle tante deroghe al protocollo che la neo mamma si concede e della famiglia di lei che continua a imbarazzare i Windsor. (Continua a leggere dopo la foto)







Da Londra arriva un’altra bomba-gossip. Secondo quanto riportato da alcune fonti vicine alla coppia, Harry e Meghan non vivrebbero più insieme da circa dieci giorni. A riportare la notizia è stato “361magazine”. Sul settimanale si legge anche che la ribelle Meghan avrebbe rifiutato tutte le tate, perché vuole che a crescere il royal baby in arrivo sia sua madre, Doria Ragland.

Meghan Markle, parla il maggiordomo di Lady Diana: “Si comporta come lei. Rischia grosso”