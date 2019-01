È ormai risaputo che Fedez e la Ferragni in tema di marketing ne sappiano una più del diavolo. In occasione dell’uscita del suo ultimo album Paranoia Airlines, il rapper ha pensato di omaggiare i suoi fan creando una capsule collection pensata insieme alla moglie Chiara Ferragni e prodotta da Diesel. L’edizione limitata “designed by Ferragnez” è riservata a chi compra l’album online e le felpe vengono spedite gratuitamente agli acquirenti del disco.

Un'idea originale se non fosse che alcuni utenti di Ebay, approfittando del nuovo lancio, hanno cercato di rivendere le felpe sul sito di aste online e un capo è arrivato a superare i 10 mila euro salvo poi cancellare l'offerta. "Non comprate niente su Ebay!", è l'avvertimento di Fedez su Instagram che mette in guardia i suoi followers con delle storie, distogliendo i fan dall'acquistare la nuova capsule a prezzi gonfiati.











Proprio per evitare di incoraggiare questa rivendita illegale, il rapper ha deciso di aumentare la disponibilità dei capi, concedendo la possibilità di pre-ordinarle online. "Dovete solo darmi 15 giorni per mandarle in produzione e spedirle. Preferisco regalarvele io piuttosto che spendere 200 euro su Ebay", ha ribadito Fedez sul social.









"E voi che le rivendete… – ha continuato- Non ha senso, perché le regalo io". Così, grazie al riassortimento dei capi, i nuovi ordini dovrebbero partire dal 12 febbraio. Sarà possibile trovare la capsule collection anche nei luoghi in cui il rapper presenterà il suo disco. "Ho pensato a lungo a cosa avrei potuto fare come ringraziamento per questi anni incredibili che mi avete regalato. – ha annunciato Fedez su Instagram per presentare la capsule – E allora, […] ci siamo fusi (io e mia moglie) come il Megazord dei Power Rangers per disegnare insieme una collezione esclusiva per "Paranoia Airlines".





Vi basterà venire con il nuovo disco a qualsiasi mio instore per ricevere in regalo un pezzo della collezione a vostra scelta! Spero che apprezzerete questo pensiero […]. È il modo del coso dipinto di lasciare un piccolo segno indelebile.”

