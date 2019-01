Prosegue a gonfie vele la relazione tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Da sempre riservatissimi, giusto qualche tempo fa l’attrice ed ex di Francesco Renga si era sbottonata per la prima volta usando queste dolci parole per descrivere l’amore per il mister e il rapporto che le ha fatto tornare il sorriso: “L’unico uomo nella vita capace di abbracciami senza stringermi”.

"Non mi vergogno più di niente – aveva aggiunto la ex stellina di Non è la Rai -, scelgo le persone con cui fare un pezzo di strada e ho voglia di perdere tempo a cercare il mio punto di vista: se poi si rivela una stronzata non importa. Quando è tramontata la storia precedente avevo bisogno di fare qualcosa per me. Ho strappato un velo e non l'ho fatto né per altruismo, né per bontà, né tanto meno come dicono in tanti facendomi incazzare, per i figli. Avevo bisogno di brillare perché se non brillo io e non sono felice non possono esserlo neanche le persone alle quali voglio bene".











La coppia, come detto, è molto discreta e si tiene il più possibile alla larga da gossip e paparazzi ma le voci circolano in continuazione. Come quella che li vorrebbe presto marito e moglie. Poche settimane fa si era parlato addirittura di un matrimonio già celebrato in gran segreto, visto che erano stati avvistati con la fede al dito. Gli ultimi rumor, invece, sostengono che le nozze siano in programma a inizio estate prossima.









Ambra, 41 anni, e Allegri, 51, starebbero finendo di arredare il nido d'amore a Milano in vista dei fiori d'arancio, scrive il settimanale Chi. La scelta sarebbe ricaduta sul capoluogo meneghino perché è il perfetto punto di incontro per i due. Lei, infatti, al momento abita ancora a Brescia, dove conviveva con Renga, mentre lui vive a Torino anche per ragioni professionali. Ma la rivista diretta da Alfonso Signorini lancia anche un'altra "bomba": Ambra potrebbe essere incinta di Allegri.







L’indiscrezione arriva dall’ultimo numero di Chi. La rivista pubblica infatti un servizio fotografico in cui l’attrice, a spasso insieme al compagno, si tocca il pancino, nascosto sotto una giacca piuttosto larga (forse un modo per nascondere le dolci rotondità?). “I figli sono sempre i benvenuti”, aveva affermato tempo fa l’interprete romana, già mamma di Jolanda e Leonardo, avuti dall’ex Francesco Renga.

