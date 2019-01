Guai in vista per il bel tronista di Uomini e Donne Ivan Gonzalez. È ormai risaputo che il salotto pomeridiano di Maria De Filippi viene trasmesso con puntate registrate dalla produzione in anticipo rispetto alla messa in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset. Ma grazie alle anticipazioni de “Il Vicolo delle News”, i frequentatori del web sono al corrente di ciò che avviene in studio quasi simultaneamente.

Proprio grazie a queste indiscrezioni, circola la voce secondo cui, durante la registrazione del trono classico del 26 gennaio scorso, il bel tronista spagnolo si sia reso protagonista di atteggiamenti discutibili che hanno suscitato non poche polemiche. Non è la prima volta che l’influencer che incantò Valeria Marini durante Temptation Island Vip adotta comportamenti scorretti; già in Spagna, infatti, nella versione iberica di Uomini e Donne, violò le regole del programma portando avanti una relazione segreta parallela con una tronista. (continua dopo la foto)











Sin dalla sua prima apparizione in tv, Ivan Gonzalez è stato accolto con grande calore dal pubblico italiano ma questa volta pare l’abbia fatta grossa. A scatenare l’ira del tronista è stato il mancato messaggio (tramite la redazione di Uomini e Donne) di buon compleanno da parte delle sue corteggiatrici. Ivan, a causa della partecipazione al programma, vive da solo in Italia e il fatto di non avere alcun parente qui con lui gli è pesato in un giorno così particolare, per cui un gesto d’affetto da parte delle sue corteggiatrici l’avrebbe fatto sentire meno solo. (continua dopo la foto)









Le motivazioni potrebbero anche essere giuste, tanto che in molti hanno dato ragione a Ivan, ma il livore con cui si è espresso facendo degenerare la situazione ha annullato qualsiasi ragionamento. “Sapete che c’è? Voi siete due belle ragazze ma siete due persone di me**a”. Sarebbero state queste le parole rivolte dal tronista alle sue corteggiatrici con toni poco pacati. (continua dopo la foto)





E sono stati proprio questi termini a scatenare il pubblico che ha chiesto di prendere provvedimenti contro Gonzalez e di non lasciarlo impunito. Starà alla redazione di Uomini e Donne, adesso, stabilire se e quali accorgimenti mettere in atto per castigare gli atteggiamenti sconsiderati del tronista.

