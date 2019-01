Martina Colombari, ex modella, attrice e conduttrice, si lascia andare ai microfoni di Rai Radio2, nel corso del format “I Lunatici”. Intervistata dai conduttori Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, la bella ex Miss Italia si confessa a ruota libera parlando degli attacchi ricevuti sui social dagli haters e del rapporto con la sua famiglia. Ma è soprattutto il dover fare i conti con la sua bellezza che in passato l’ha messa a dura prova.

"L'ho odiata la mia bellezza. – dichiara Martina Colombari- Ci sono stati dei periodi in cui mi guardavo allo specchio e mi facevo schifo perché la mia bellezza arrivava sempre prima di me. Mi si guardava ma non mi si ascoltava. Un regista un giorno mi guardò e mi disse 'ah ma sei tu la Colombari, allora c'è anche una personalità dietro'. Non mi davano mai la possibilità di intromettermi in una conversazione, di sentire la mia opinione, mi guardavano ma non mi davano la possibilità di esprimermi, il mio involucro arrivava sempre prima di me. È stata una grande fatica, un continuo dover dimostrare.











E se guardando indietro la Colombari ha dovuto lottare per far notare il proprio carattere, oggi, ben più sicura di sé, non ha problemi nel rispondere a chi, su Instagram, la attacca: "Mi rimproverano, mi dicono che faccio la mantenuta, che non faccio un cavolo dalla mattina alla sera, che vado a fare beneficenza ma che tanto è tutto finto, che non sto mai a casa con mio figlio, che voglio far credere che faccio la madre ma non ci crede nessuno, ma come dicono a Roma io rispondo 'e sti ca**i".









E in merito al rapporto con il marito Billy Costacurta e il figlio Achille, la Colombari afferma: "Ho un figlio di 14 anni, molte volte ci sono delle decisioni da prendere, non si sa mai quale sia l'atteggiamento giusto. Li vorresti sempre avere per mano, ma non è possibile."





Poi continua: “I controlli allo smartphone? Ormai il codice non ce lo dà più. Ogni tanto gli svuoto le tasche, gli controllo lo zaino, faccio la perquisa, come la chiama lui. Se lo faccio anche con Billy? Controllo anche il suo telefonino, sono un segugio, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.”

