Sono passati mesi ormai, ma difficile aver dimenticato il faccia a faccia Fabrizio Corona – Ilary Blasi al Grande Fratello Vip. Se ne è parlato per giorni, sui giornali e in televisione. Ricordate? Corona era entrato nella Casa chiedere scusa alla sua ex, Silvia Provvedi, di certe frasi davvero poco carine usate in una sua intervista a Verissimo. Ma proprio quando si è lasciato alle spalle la famosa porta rossa, la Blasi l’ha bloccato e tra i due sono volate parole grosse.

L’astio fra Fabrizio e Ilary risale a oltre dieci anni fa e coinvolge anche Francesco Totti. Nel 2005 infatti Flavia Vento rivelò ai giornali di aver vissuto una notte di passione con il calciatore che all’epoca stava per sposare Ilary, già incinta del primo figlio Christian. Nel libro l’ex capitano della Roma ha ricordato l’episodio e il coinvolgimento di Corona, quando cioè il suo staff venne contattato dall’ex re dei paparazzi che sosteneva di avere in mano delle foto compromettenti e di essere disposto a venderle a loro anziché ai giornali. (Continua dopo la foto)











Ilary era sconvolta da quel gossip e per difenderla il futuro cognato accettò il compromesso, ma al momento della consegna degli scatti Corona svelò il suo bluff. Così racconta Francesco Totti nel suo libro. A quanto pare però, nonostante sia passato molto tempo, la Blasi non ha mai dimenticato l’affronto subito da Corona, che avrebbe sfruttato la debolezza momentanea della sua famiglia per ottenere del denaro e ha approfittato della sua ospitata al GF Vip per la resa dei conti. (Continua dopo la foto)









Ma come Ilary, anche Fabrizio evidentemente non dimentica e, forse per vendicarsi di essere stato messo in un angolo durante la diretta del reality, come riporta il sito Bitchyf nel suo nuovo libro ‘Non ho fatto niente’ non ha risparmiato i dettagli sulla signora Totti e raccontato dei retroscena di quando era agli inizi della sua carriera, quando lei, ancora minorenne, si presentò nel suo ufficio con la madre. Carriera che stando alle rivelazioni di Corona iniziò proprio grazie a lui e al manager Lele Mora: “L’occasione si presentò con i provini di un nuovo quiz, Passaparola. Secondo Lele lei era perfetta per fare la Letterina. Così la chiamammo per chiederle di fare il provino e lei, che era appena diventata maggiorenne, accettò subito!”. (Continua dopo la foto)







Ma il racconto non si esaurisce qui. Il colpo di scena arriva quando Corona scende nei dettagli e inizia a raccontare dell’arrivo di Ilary a Milano. “Lei viene a Milano e inizia a frequentare il mio giro – scrive Corona nel libro – La prima sera che usciamo ha una storia di sesso con un mio caro amico. Lui però è un farfallone, non promette storie serie e allora in pochi giorni Ilary si innamora di un altro mio amico, Sean Brocca, uno dei ragazzi più belli di Milano!”. L’incontro con Francesco Totti, avvenuto grazie ad amici comuni, sarebbe arrivato solo successivamente.

