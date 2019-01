Giancarlo Magalli è innamorato e non si nasconde più. Dopo la fine del matrimonio con la moglie, la scorsa settimana, intervistato a ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1, il conduttore dei ‘Fatti Vostri’ aveva confidato di aver trovato l’amore, pur lasciando il mistero intorno all’identità della diretta interessata.

“Abbiamo trascorso il pre-capodanno insieme – aveva detto – Ho trovato l’amore, non sono più single, sono felice, ci siamo trovati a ‘metà strada’, proprio in zona Cesarini…”. “Se è coetanea? Macché! – aveva detto ancora il conduttore de ‘I Fatti Vostri’ – È più giovane di me. Non si dice di quanto. Diciamo che Berlusconi mi batte…”. Pochi giorni fa l’identità della giovane ragazza è stata svelata e intervistata da Brescia Today aveva rilasciato una dichiarazione. (Continua a leggere dopo la foto)











“Nessuno relazione con Giancarlo Magalli, tra noi c’è semplicemente una grande amicizia. Nulla di più”, aveva detto. Giada Fusaro è il suo nome ed è la ragazza vittima di abusi sessuali da parte di Carmelo Cipriano, il maestro di karate di Lonato del Garda condannato 9 anni e 2 mesi di carcere. (Continua a leggere dopo la foto)









A rilanciare il gossip ci ha però pensato ieri, venerdì 26 gennaio, il settimanale Gente, che ha messo in prima pagina la loro presunta relazione e, soprattutto, una foto che li ritrae passeggiare a braccetto tra le vie di Roma, correlata dal titolo: “La verità sulla loro storia”. Contattato dal settimanale per nuovi aggiornamenti sulla love story, Giancarlo Magalli ha risposto così. (Continua a leggere dopo la foto)







“Questa vicenda, che sta effettivamente allietandomi la vita in questi ultimi tempi, non è pronta per essere diffusa”. Le foto, però, parlano da sole. Giancarlo Magalli e la giovanissima Giada Fusaro sono stati paparazzati tra le vie della Capitale in atteggiamento molto intimo. Lui la tiene a braccetto e lei sorride mentre chiacchiera con il conduttore.

Giancarlo Magalli ha trovato l’amore: “Non sono più single e sono felice”