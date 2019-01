Ricordando il passato televisivo di Pamela Prati, non vengono di certo momenti in cui è stata così felice come in questi giorni. Un passato di danze e balletti, di abiti succinti e tanti ammiccamenti. Eppure adesso sembra un’altra persona, anzi, un’altra donna. La showgirl sta vivendo il momento più bello della sua vita grazie all’amore, quello del compagno Marco Caltagirone – 7 anni più giovane di lei – e quello per i due bambini che hanno preso in affido e che li stanno riempiendo di gioia.

Ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me”, l’ex star del Bagaglino ha annunciato i fiori d’arancio: “La vita mi ha dato quello che ho sempre desiderato, il vero amore. E questo amore mi ha dato una famiglia e i bambini che abbiamo preso in affido, Sebastian e Rebecca che fa la ballerina. Non bisogna mai arrendersi. Marco è proprio l’amore, ho aspettato tutta la vita lui. Ci stavamo cercando e ci siamo trovati. Ci sposeremo”. Un grande amore il loro, che hanno saputo riconoscere fin da subito. (Continua dopo la foto)











Marco per lei è l’uomo che ha sempre cercato: “E’ un uomo di altri tempi – ha spiegato – io dico veramente che hanno buttato via lo stampo, non ci sono uomini come lui”. E insieme sono una famiglia, quella che Pamela Prati ha sempre sognato: “Voglio difendere la mia famiglia e i miei figli da tutto e da tutti. Infatti vivremo tra l’America e la Francia proprio per tutelare la mia famiglia. Sono così orgogliosa di averla che la difenderò sempre”. (Continua dopo le foto)













“Mi vede più bella perché sono innamorata. Ho incontrato il grande amore, ci ho messo una vita, ma ho incontrato finalmente l’uomo che aspettavo da tutta la vita. E ora per me non esiste il passato, esiste solo il presente e il futuro, ed esiste soprattutto lui”. Pamela Prati nel giorno del suo sessantesimo compleanno si confessa a ‘Chi’ e lo fa rivelando il nome del suo compagno e i loro progetti insieme: “Si chiama Marco Caltagirone ed è un imprenditore edile. E noi andremo anche a vivere all’estero perché proprio io adoro, adoro l’idea di essere libera, è una decisione che ho preso per stare lontana dalle luci della ribalta. Ora posso anche voler non lavorare, vivremo fra la Francia e l’America, credo”. (Continua dopo la foto)



Poi racconta meglio dei due bimbi: “Abbiamo preso due bambini in affido e non posso ancora dire molto, già sto dicendo troppo, forse, ma abbiamo due bambini in affido fantastici, lui è un uomo fantastico in tutto e io mi commuovo nel parlarne perché la vita mi ha dato la cosa più bella in assoluto. Ci siamo conosciuti otto mesi fa e questo è il compleanno più bello della mia vita, perché io ora posso e voglio vivermi la famiglia che ho sempre desiderato”. In bocca al lupo, allora!

