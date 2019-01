Di tutti i figli di Silvio Berlusconi, Luigi, il più piccolo, è senz’altro il più riservato. Lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo e dal gossip, ha sempre manifestato un consapevole distacco dalla vita mondana. Nato ad Arlesheim (Svizzera) il 27 settembre 1988, imprenditore e finanziere, tempo fa alla domanda: ”La televisione?”, lui ha risposto ”No grazie, per ora non è la mia strada. Meglio la finanza”.

Prima la laurea alla Bocconi, il passaggio da JP Morgan a Londra (“Mi aprì gli occhi definitivamente sul mio futuro”) e lo stage alla Sator di Matteo Arpe, nel 2014 Luigi ha ricevuto l’investitura a presidente, al posto di Salvatore Sciascia della Holding Italiana Quattordicesima, scatola che custodisce le quote del patrimonio dei tre fratelli ovvero il 21,4 per cento di Fininvest (Mediaset, Mondadori, Mediolanum, Mediobanca). La nomina è arrivata dopo il mandato in B Cinque, holding creata dal patriarca per riunire in un unico cda i figli nati dal primo e dal secondo matrimonio. Luigi oggi si occupa di investimenti nelle startup e segue il business legato al mondo digitale. (Continua dopo la foto)











Come detto, Luigi, 30 anni, è molto riservato e per la prima volta presenta ufficialmente la sua fidanzata. Lo fa nel servizio fotografico pubblicato sul numero in edicola del settimanale diretto da Alfonso Signorini Chi. Si chiama Federica Fumagalli e non è ‘nuova’. Stanno insieme da sette anni e prima di lei ha avuto una relazione con Ginevra Rossini, nipote del noto imprenditore Salvatore Ligresti. Chi è Federica? Di lavoro fa la pierre e dopo anni di gavetta sta per mettersi in proprio: “In tutto questo tempo si è mossa tra le righe senza mai far pesare il proprio cognome o quello del fidanzato”, si legge nel servizio di Valerio Palmieri. (Continua dopo la foto)









La coppia ha posato a St. Moritz, dove ha casa la mamma Veronica Lario e il titolo del servizio è “Con Fede volto alto”. Matrimonio o figli in vista? Chissà, ma potrebbero arrivare presto vista la solidità del loro rapporto. Per la gioia di papà Silvio, che alla nascita dell’undicesimo nipote aveva detto queste parole riferendosi all’ultimo dei suoi eredi non ancora padre: “C’è Luigi che ancora deve dare vita a dei figli… Con i suoi maschietti spero di avere la possibilità di fare una squadra di calcio in casa”. (Continua dopo la foto)







Luigi e Federica erano stati paparazzati l’estate scorsa da Novella 2000 in Sardegna. “Tutto suo padre”, titolava la rivista a corredo di una serie di scatti rubati all’intimità del terzo figlio dell’ex Premier e di Veronica Lario che era stato sorpreso a Porto Rotondo nella baia di Villa Certosa mentre si lasciava andare a coccole e ‘avvinghiamenti’ con la sua Federica sul molo in riva al mare.

