Intervistata dal settimanale Oggi, la conduttrice di ”The Voice of Italy” Simona Ventura ha rivelato al magazine i motivi della sua rottura con Gerò Carraro, con il quale è stata fidanzata per otto anni. Simona parla con la schiettezza di sempre. “Non sono una ragazzina – dice al settimanale ‘Oggi’ – Non passo da una storia all’altra con leggerezza: dopo 8 anni trascorsi con lui è stato doloroso decidere di lasciarsi”.

Poi spiega che con l’ex compagno (a cui è stata legata per otto anni), i guai andavano avanti da un po’. “Anche lui ha ritrovato l’amore e gli auguro di essere felice. Però la relazione con Laura Moretti durava da tempo e se lui lo avesse ammesso, ci saremmo risparmiati tanti fastidi. Pazienza. Non aggiungo altro perché io e Gerò ci siamo lasciati con civiltà e così deve proseguire il nostro rapporto”. (Continua a leggere dopo la foto)











L’ex giudice di X Factor ha anche fornito qualche dettaglio sul suo nuovo amore, il giornalista Giovanni Terzi: “In questo momento danza – ammette – Sono innamorata pazza. La vita mi ha fatto un regalo immenso e inaspettato. Ho paura a dire che siamo felici ma è proprio così. Sono felice, ma anche serena perché Giovanni e io siamo uguali, uniti da una storia simile, entrambi siamo genitori separati e ci siamo incontrati mentre stavamo vivendo un momento psicologico identico. Inoltre ci unisce una grande affinità elettiva. Ci guardiamo e ci capiamo”. (Continua a leggere dopo la foto)









Per quanto riguarda il vecchio compagno, pare che Gerò Carraro abbia in progetto di andare a convivere con Laura Moretti, con la quale ormai si fa vedere in giro pubblicamente. Ma chi è Giovanni Terzi? Classe 1964, è il figlio di Antonio Giovanni Battista Terzi, celebre giornalista e vicedirettore del Corriere della Sera, venuto a mancare nel 2011. Cresciuto in un ambiente intellettuale e circondato da grandi professionisti del giornalismo, ha seguito le orme di suo padre diventando il direttore della testata online Il Giornale Off e una delle firme più prestigiose de Il Giornale. (Continua a leggere dopo la foto)







Scrittore, conduttore televisivo e architetto, ha partecipato a numerose trasmissioni Rai, come ospite, ma anche come presentatore. Ha scritto diversi libri, fra cui il più famoso è Eroi Quotidiani pubblicato da Cairo Editore. Nella sua lunga carriera Giovanni Terzi si è concesso anche una piccola incursione in politica, prendendo parte alla Giunta Moratti e diventando assessore alle attività produttive di Milano.

