Parole bollenti quelle pronunciate da Elisia Todesco, la showgirl che tutti conosciamo con il nome di Taylor Mega. Cosa ha detto la Mega? Intervistata da Diva e Donna, si è lasciata andare a confessioni molto piccanti sulla sua vita, soprattutto quella tra le lenzuola. La Mega, che ha inventato il suo alias quando aveva solo 15 anni, ha parlato con Diva e donna del suo passato ma anche del presente. E delle sue abitudini più segrete…

Ma da dove è spuntata Taylor Mega e come è diventata celebre? Oggi ha un milione di follower su Instagram, fa serate, guadagna un sacco (anche se sostiene che “non si guadagna mai abbastanza”) ed è diventata celebre per via di una presunta love story con Flavio Briatore. Tra gli altri fidanzati celebri di Taylor Mega c’è anche Sferra Ebbasta con il quale – ha confessato al settimanale – la relazione è stata seria. La Mega ha detto: “Non è stata una botta e via, ma una storia vera”. Continua a leggere dopo la foto











Ora Taylor Mega è fidanzato con un altro trapper, Tony Effe. Ha proprio un debole per loro… A Diva e Donna ha detto: “Ci siamo conosciuti sui social lui mi aveva scritto in privato tempo fa, ma non gli avevo risposto. Poi un giorno ho deciso di mettergli dei ‘mi piace’ alle foto. Non ascolto la trap, ma quando l’ho visto ho detto: ‘Che figo!’. È un bel ragazzo, molto virile: odio quelli che passano il tempo a pettinarsi e a farsi selfie. Lui è un vero maschio, ma mi ha fatto innamorare anche con la sua dolcezza infinita”. Continua a leggere dopo la foto









Insomma, è pazza di lui. Taylor Mega è una bomba di donna ma da molti è stata criticata per essere troppo “artificiale”. In realtà non è tutta rifatta. “Solo labbra e tette – racconta – Come tutte! Lo ammetto e non me ne vergogno. Ma il resto è tutto naturale: zigomi, sedere… Pensano che sia finta solo perché ho i tratti da russa. Non mi tingo nemmeno i capelli: sono bionda vera”. Il sesso? Per lei è una cosa seria. Da maggio a oggi ha detto di essere stata “solo con 3 persone”. Ma ha una passione smodata per le “attività” tra le lenzuola… Continua a leggere dopo la foto





E, se mai dovesse partecipare all’Isola dei famosi farà fatica a non fare sesso. “Non vivo senza sesso – ha detto Taylor Mega – Mi piace farlo e non me ne vergogno. Anche cinque volte al giorno. Dipende dal partner: di Tony mi sono innamorata anche per questo. Tiene bene il ritmo. Il sesso mi piace in tutte le sue sfumature, anche le più estreme. In passato ho provato le donne, ho avuto qualche storiella, ma ora solo uomini”.

