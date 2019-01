Ritrovata ormai la tanto auspicata serenità con Gigi D’Alessio, la bella Anna Tatangelo dedica un po’ di tempo a sé stessa e a ricaricare le batterie in vista della partecipazione alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2019. Quale modo migliore per rilassarsi di una bella doccia condivisa con i fan? Ebbene sì, la cantante ha postato sul suo profilo Instagram una foto che ha mandato letteralmente in delirio i suoi followers.

L’amatissima trentaduenne di Sora (ha compiuto gli anni il 9 gennaio scorso), ha deliziato i suoi seguaci con due scatti piuttosto insoliti per la cantante. E si è fatta fotografare come non l’avevamo ancora vista. La “ragazza di periferia” è completamente nuda, sotto la doccia, e se la foto in bianco e nero oscura qualche particolare, ecco venire subito in soccorso l’immagine a colori. (continua dopo la foto)











Anna è ripresa di spalle e sulla schiena mostra tatuata una tigre, oggetto anche di qualche commento spiritoso. Ma la maggior parte delle considerazioni sono rivolte alla bellezza della mamma di Andrea, il figlio di nove anni, nato dalla relazione con il cantante napoletano. (continua dopo la foto)









“Femminilità e sensualità straordinarie”, così come riporta qualche fan, fanno sognare i milioni di followers di cui Anna può vantare su Instagram. Lei accompagna il post con la didascalia: “Relax, Reflect, Recharge”. Chissà se siano i preparativi del matrimonio con D’Alessio a dare da pensare alla sexy Tatangelo! (continua dopo la foto)





I pensieri dei suoi seguaci sono tutt’altro che sconosciuti, tutti concordi nell’elogiare la cantante e nell’invidiare Gigi, suggerendo persino di utilizzare immagini come queste per la copertina degli album. Vendite assicurate!

