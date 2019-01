Potrebbe esserci una svista all’origine della vicenda che ha coinvolto il cantante Gianluca Grignani. Nelle scorse ore il sito de Il Messaggero aveva pubblicato una notizia secondo cui il cantautore milanese sarebbe stato arrestato in seguito ad una rissa con le forze dell’ordine. “Gianluca Grignani ubriaco e drogato prende a calci due carabinieri: arrestato”, così titolava il giornale online. Ma la notizia è stata subito smentita dallo stesso cantante.

Non è infatti tardata la replica di Gianluca Grignani che si è subito preoccupato di ripostare la notizia sulla sua pagina Facebook negando l’accaduto. Smentisco la notizia pubblicata dal Il Messaggero.it, dove lasciano intendere che io sia stato arrestato! È vergognoso essere calunniato e diffamato in questo modo! Ovviamente i miei avvocati sono già all’opera!! Volevo tranquillizzare tutti voi che sono in studio a registrare!!! Vi voglio bene”. (continua dopo la foto)











Con queste parole il cantante smentisce la fake news e rassicura i fan. Ad avvalorare la versione di Grignani giunge anche la cancellazione della notizia sul sito da cui tutto era partito. Si potrebbe ipotizzare che si sia trattato di un errore temporale, per cui sia stata condivisa una vecchia notizia risalente al 2014. (continua dopo la foto)









In quell’occasione, infatti, Grignani fu realmente arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale dai Carabinieri di Riccione, mentre si trovava in vacanza con la moglie e i quattro figli. Nel 2016, poi, si parlò di un ricovero per stress che risultò in verità un’intossicazione da alcool. (continua dopo la foto)





Questa volta, però, pare che il cantante stesse davvero in studio a registrare il suo nuovo album, dopo l’ultima pubblicazione del 2016, dal titolo “Una strada in mezzo al cielo”.

