Si chiama Francesca Costa la bellissima 41enne che sta spopolando sui social, dove i suoi follower su Instagram stanno crescendo in maniera esponenziale. Fisico mozzafiato, volto da ragazzina, la mamma vip non perde tempo per pubblicare foto e video della sua vita quotidiana e in queste ore molti utenti del web stanno tampinando la donna tramite social.

Francesca è balzata alle cronache pochi giorni fa, quando ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato proprio delle prodezze del figlio, il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo. L'accordo tra la squadra e il giovane è stato siglato nel giugno del 2018. Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023. "Poter vestire questa maglia è un orgoglio, ora devo dimostrare sul campo quanto valgo", aveva dichiarato il 18enne nella sua prima intervista in giallorosso. Centrocampista offensivo, Nicolò ha collezionato 13 presenze con la nazionale Under 19 segnando 4 reti. Nel mese di luglio, sarà impegnato negli Europei di categoria che si giocheranno in Finlandia.











"Sono molto contento dell'arrivo di Zaniolo a Trigoria", aveva dichiarato il direttore sportivo Monchi. "È un talento che non ci ha lasciati indifferenti durante l'ultima stagione, nella quale si è confermato come uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano". Zaniolo è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, prima di passare per una stagione alla Virtus Entella e successivamente all'Inter. Con la Primavera nerazzurra con conquistato lo Scudetto 2017-18 e la Supercoppa, segnando 13 reti e realizzando 8 assist in 26 partite di campionato. Nicolò Zaniolo, figlio d'arte dato che suo padre, Igor Zaniolo, ha giocato in serie B e serie C tra il 1992 e il 2013, sta incantando con la maglia della Roma.









Come detto, la mamma di Nicolò è balzata alle cronache per via di un'intervista, così i social sono impazziti e lei ha iniziato a racimolare decine e decine di nuovi follower: "Tifo la Roma da quando avevo 20 anni per le canzoni di Venditti e per Totti. L'ho sempre ammirato in campo, ma anche per la beneficenza che fa senza dire nulla. L'ho visto la prima volta che siamo stati a Trigoria. È venuto da noi e io mi sono messa a piangere. Mi ha detto: 'Ma che piangi per me?'. Io non riuscivo a parlare. Nicolò mi ha detto: 'Ma che figure mi fai fare?'. C'era anche mio marito Igor che si è messo a ridere". Francesca Costa, infatti, è romana ed è felice che suo figlio sia finito proprio ai giallorossi.







“Nicolò? Da bambino tifava Juventus ma non è mai stato un tifoso sfegatato. Il suo idolo era Kakà. Mi ha detto che ora il suo campione preferito è Modric. Il momento più difficile è stato quando la Fiorentina ha chiamato mio marito per avvertirlo che Nicolò era stato tagliato dalla Primavera. Io scoppiai a piangere perché sapevo come avrebbe reagito mio figlio. Piangeva. Lo abbiamo visto star male. Poi Igor è stato lungimirante e lo ha portato via da Firenze. Perché la Viola avrebbe voluto girarlo a qualche società satellite. Ed è arrivata l’Entella. Quello è stato un bel periodo”.

