Quando Fabrizio Corona va in tv, un vip (o più di uno) trema. L’ultima vittima è Fedez, che secondo l’ex re dei paparazzi avrebbe avuto un flirt con Silvia Provvedi ai tempi della loro relazione. La bomba a Verissimo: “Il problema è che tutte le più belle dello spettacolo me le sono riuscite a fare – ha detto spavaldo Corona, mentre parlava della sua ultima ex – Lei mi ha tradito, parlo di Fedez, parlo di un altro cantante. Ma i suoi tradimenti non mi hanno ferito”.

Dopo la dichiarazione di Corona si è scatenato il caos. Valerio Staffelli ha incontrato il cantante a Milano: ‘’Abbiamo sentito le dichiarazioni di Corona. Ma come? Ha tradito la signora Ferragni?’’. Fedez ha chiarito: ‘’Spero non abbia detto questo. Si è dimenticato le date, probabilmente per fare promozione al libro’’. L’inviato di Striscia la notizia continua a incalzarlo: ‘’Quindi c’è stato con la Provvedi? Ha avuto una relazione?’’. Fedez ha quindi risposto e precisando: ‘’Non ho avuto una relazione, mi sono conosciuto, diciamo, molti anni fa’’. ‘’Niente sesso?’’, lo incalza Staffelli. (Continua a leggere dopo la foto)











E Fedez: ‘’Preferisco non esasperare e non mettere in piazza queste cose. Aspetterò di scrivere un libro anche io’’. Poi precisa: ‘’Silvia la vedevo 4-5 anni fa, quando non conoscevo ancora Chiara. Ma è una cosa che si sapeva già’’. Dopo l’intervista di Corona, i social si sono scatenati. I post pubblicati sui profili della coppia più famosa del web si sono riempiti di richieste di chiarimento. I fan volevano sapere. Continua a leggere dopo la foto)









Tra i commenti a una gallery fotografica che immortalava la famiglia in festa per il decimo mese del piccolo Leone, uno recitava: “Ma Fedez ti ha tradito con Silvia Provvedi? Lo ha detto Corona a Verissimo”. Alla fine la Ferragni ha dovuto rispondere. E lo ha fatto, un po’ schifata e un po’ annoiata, con sole tre parole: “Ma ti pare?” In attesa che si esprima anche chi è stato chiamato direttamente in causa da Corona, ovvero Fedez, i fan sembrano soddisfatti di questa prima presa di posizione. (Continua a leggere dopo la foto)







In questi giorni la moglie di Fedez è tornata alla ribalta per alcune foto pubblicate sul web. Nella foto in questione la Ferragni ha voluto mostrare il suo outfit serale ai fan e followers. Outfit a dir poco bollente dato che si tratta di un vestitino da sera che, a causa dello spacco laterale del vestito che corre ad intreccio lungo tutto il corpo è indossato dalla blogger senza alcun tipo di intimo.

