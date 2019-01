William e Kate: solo ora spunta il flirt del principe con un’altra, Anna

Formano una delle coppie più amate e invidiate del mondo, il principe William e Kate Middleton si possono definire i pilastri ideali della famiglia perfetta. Insieme ai tre figli, George, Charlotte e Louis sono i futuri regnanti d’Inghilterra. Li abbiamo sempre visti complici e innamorati, perfettamente composti in ogni visita ufficiale, un po’ più ‘umani’ nelle occasioni meno formali.

Eppure, tra i due sembra spuntare un'ombra come un fantasma dal passato. Secondo quanto riportato dalla biografa ufficiale di Corte Katie Nichol, infatti, durante una pausa dal fidanzamento con Kate Middleton, il Principe William avrebbe avuto un flirt importante.











La storia risale al 2004 ed entrambi frequentavano il college. Si racconta che dopo essersi messi insieme, William e Kate si lasciarono per un breve periodo. E fu proprio durante quella pausa che il primogenito di Carlo e Diana ebbe un flirt con un'altra donna, la misteriosa Anna.









Stando a quanto riportato dalla biografa, i due si sarebbero conosciuti nell'estate di quell'anno quando William partì per una vacanza di soli uomini in Grecia. Poco prima di quel viaggio, il futuro re conobbe la ricca ereditiera texana, Anna Sloan, con cui sarebbe nata una profonda amicizia. Si dice che i due non si siano spinti oltre e la storia sia rimasta soltanto un flirt.





Ma si sarà trattato sicuramente di un legame molto forte dal momento che Anna, insieme all’attuale marito, è stata invitata persino al matrimonio dei Duchi di Cambridge. La scintilla che ha fatto scattare questo legame indissolubile pare stia nel fatto che anche la texana ha perso la madre in un incidente d’auto.

