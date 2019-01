Non c’è giorno che passi senza gossip su Chiara Ferragni and family. La bella fashion blogger ama condividere con i followers ogni momento della sua vita lavorativa e privata. D’altra parte il suo stesso lavoro esiste proprio grazie al seguito che negli anni è riuscita a costruirsi. Tra un volo e l’altro, sempre in giro per il mondo, Chiara posta foto che ritraggono sé stessa ma anche il marito Fedez e il piccolo Leone, pronta ad accogliere commenti positivi o negativi che siano.

Ad attirare l’attenzione del mondo social di Chiara Ferragni questa volta è stato un outfit molto sexy, indossato durante una serata parigina e postato su Instagram dalla bionda influencer. Si tratta di un cortissimo abito nero, con ampia apertura laterale ad intreccio che lascia scoperta tutta una parte del corpo, rivelando l’assenza di intimo. (continua dopo la foto)











Lo scatto ha subito raggiunto oltre 600 mila “like” e un sacco di commenti, a dire il vero non tutti molto carini. Se da un lato c’è chi ammira il look della fashion blogger complimentandosi per la sua bellezza e per la mise indossata, dall’altro non mancano le critiche. (continua dopo la foto)









Se siano mosse dall’invidia non si sa, sta di fatto che tra i commenti c’è chi paragona l’abito (e l’indossatrice) alla porchetta o al salame, per via dei laccetti che incrociandosi coprono (anzi scoprono) il bel fisico della Ferragni. (continua dopo la foto)





E poi tutti giù chiedersi: “ma hai le mutande?”, “son cadute per strada?”. In ogni caso, intimo o non intimo, quel che è certo è che sono in poche a poter permettersi di indossare un vestito simile.

