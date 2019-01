Nuovo amore in vista per Brad Pitt? Da qualche tempo ad Hollywood non si parla d’altro. Sebbene non sia la prima volta che al bell’attore vengono attribuiti flirt, pare che questa sia proprio quella buona. Anche se, secondo i ben informati, la prescelta non sarebbe molto gradita alla ex moglie Angelina Jolie. Sono passati tre anni dalla separazione di una delle coppie più belle dello ‘star system’, e dopo varie guerre per l’affidamento dei figli, terminate con un accordo privato tra le parti, i Brangelina sembrano aver sancito una tregua.

Ma non è detta l’ultima parola. Negli ultimi mesi, infatti, Brad Pitt è tornato al centro del gossip ma al suo fianco c’è una nuova donna, un’altra grande diva di Hollywood, l’affascinante Charlize Theron. L’attrice quarantatreenne, ha conquistato il cuore di Brad, nonostante quest’ultimo si fosse dichiarato reticente nell’avere accanto un’altra donna famosa. Eppure, secondo quanto riportato dal tabloid The Sun, i due si starebbero frequentando da circa un mese. La loro conoscenza sarebbe avvenuta un po’ di tempo fa grazie a Sean Penn, ex della Theron, ufficialmente single dal 2015, anno in cui i due si sono separati. (continua dopo la foto)











La nuova coppia, formata da Brad Pitt e Charlize Theron, sarebbe stata avvistata lo scorso weekend, durante un evento allo Chateau Marmont di Los Angeles, in cui i due hanno presenziato insieme. Voci riportate da una fonte li vogliono molto vicini e felici, erano in un angolo del bar, e mentre lei beveva un cocktail di vodka, lui sorseggiava un’acqua minerale; il braccio di Brad le cingeva la schiena e si sono scambiati teneri occhiolini. (continua dopo la foto)









Dalla descrizione della serata emerge non solo la complicità della neonata coppia, ma anche l’uscita di Pitt dal tunnel della dipendenza dall’alcolismo, uno dei principali motivi per cui Angelina Jolie aveva chiesto il divorzio. Oggi, nonostante la bella Angelina sembri sempre più vicina al regista Alfonso Cuarón, potrebbe non prendere bene la nuova relazione dell’ex marito. (continua dopo la foto)





Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Daily Mail sarebbe in atto da anni una presunta faida tra le due attrici troppo spesso in competizione per alcuni ruoli, come se i registi stessi si divertissero a metterle l’una contro l’altra. E adesso che agli screzi professionali, si è aggiunta una questione personale, come potrà reagire la bella Angelina?

