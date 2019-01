“Ecco che faceva Maddalena quando stavamo insieme”. Iacchetti parla (anche di sesso)

Enzo Iacchetti e Maddalena Corvaglia. Gli anni del loro amore è lontano eppure Enzo non l’ha ancora dimenticata. Lui continua a girare i teatri italiani e strappare sorrisi. Lei, dopo la fine della storia con Stef Burns, storico membro della band di Vasco Rossi, ha ritrovato l’amore e la serenità con Alessandro Viani. Non si incontrano più spesso Enzo Iacchetti e Maddalena. Resta il ricordo che scalda l’anima: “Avevo 50 anni e lei 21, è stato un amore folle, poi ho capito che ero diventato suo papà” racconta Enzo Iacchetti in un’intervista al Corriere della sera”Dopo 6 anni ho cominciato a sgridarla per cose stupide. Lei mi chiedeva: “Andiamo in discoteca?”, io le rispondevo: “Ci ho passato la vita, ma a suonare, vai da sola”.

Poi riprende: “Le prime notti dormivo, poi arrivava il sabato sera e mi angosciavo. “Perché non rientra?”,- mi chiedevo sveglio a letto. Erano le sei e lei rincasava felice, aveva appena mangiato la brioche. Mi è stata fedele, ne sono certo. Aveva già la testa di una donna, studiava filosofia, con lei potevi fare discorsi di qualsiasi genere”. (Continua dopo la foto)











Dopo di lei, altre aspiranti veline, hanno provato a corteggiarlo, ma lui non è mai stato interessato. A 66 anni, Iacchetti spiega di non avere da tempo rapporti intimi con le donne, ma non ha chiuso la porta a nuovi possibili incontri. Adesso che sto invecchiando cerco un rapporto di anima, la parte sessuale di me si è trasferita nella testa: spero di riuscire ancora a far l’amore, ma penso che accadrà solo se troverò questo tipo di rapporto. (Continua dopo la foto)









Enzo Iacchetti è adesso a teatro con lo spettacolo Libera Nos Domine, ma il suo persorso televisivo è inscindibilmente legato a un altro nome, quello di Ezio Greggio, con il quale per un lungo periodo ha fatto coppia fissa alla conduzione del Tg satirico di Antonio Ricci. Greggio è apparso sul bancone di Striscia anche al fianco di Michelle Hunziker, ma Iacchetti sostiene di non esser geloso del loro successo. (Continua dopo la foto)







“Il pubblico si spacca: qualcuno dice che la vera coppia siamo io e il “signor Ezio”. Sinceramente? Penso che sia un’artista con una certa delicatezza, capace di gestire bene il suo personaggio e la sua simpatia. In comune abbiamo la passione per il musical, ma lei è molto più social”.

