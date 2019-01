Melissa Satta trona single. Il settimanale “Oggi” afferma che la coppia avrebbe già contattato gli avvocati per avviare le pratiche della separazione. In queste settimane si è parlato tanto della crisi tra i due che da molto tempo non apparivano più insieme. La coppia ha infatti passato le vacanze natalizie da separati e adesso Melissa si trova a Milano, da sola, con il figlio Maddox. Boateng è tornato in Emilia Romagna per ricominciare gli allenamenti con la sua squadra, il Sassuolo.

Di una crisi della coppia, che non ha trascorso il Natale ed il Capodanno insieme, si parlava già da qualche mese, ma la secca risposta di Melissa Satta al gossip ("sarò sposata finché avrò la fede al dito") aveva fatto pensare ad una 'nuvola passeggera' sulla serenità dei genitori di Maddox. Ma il settimanale di gossip è certo e parla di separazione. L'intenzione di Melissa Satta e Boateng di mantenere un basso profilo su questa faccenda, secondo Oggi, nascerebbe da una precisa esigenza.











Silenzio e riservatezza non avrebbero come unico obiettivo quello di evitare il clamore mediatico. Sia l'ex velina di Striscia la notizia che Kevin si starebbero infatti impegnando per tutelare il più possibile il figlio Maddox. Sia Melissa Satta che Boateng, per il momento, preferiscono non parlare della situazione sentimentale che starebbero vivendo. L'ex velina, sui social, si mostra serena e pronta per affrontare tutto ciò che accadrà nei prossimi mesi. "Pronta, con l'energia giusta , per affrontare una giornata ricca di impegni", ha scritto nel suo ultimo post su Instagram.









Né da suo marito, il calciatore del Sassuolo Kevin-Prince Boateng, né da lei è trapelata una parola sul loro matrimonio e la crisi che ha spaccato una delle coppie più famose dello showbiz. Anche alla festa di GQ, organizzata in occasione del Best Dressed Man 2019, l'ex velina e modella è apparsa senza Boa. In tailleur beige e top di pizzo, la Satta ha monopolizzato l'attenzione dei fotografi che hanno immortalato Melissa sullo sfondo dedicato in splendida solitudine. Durante le vacanze di Natale, che ha trascorso in compagnia di Maddox, il figlio avuto proprio dal giocatore, l'ex velina ha scritto: "Con l'aiuto delle persone che ti vogliono bene si superano anche le dune più alte".







La fine del matrimonio, qualora dovesse essere confermata, sarà un duro colpo per entrambi. Quella di Melissa Satta e Boateng è una vera favola d’amore. Dopo essersi conosciuti e innamorati in quel di Milano, i due hanno prima formato una famiglia con la nascita di Maddox e poi si sono sposati in Sardegna, nella piccola chiesa di Porto Cervo.

