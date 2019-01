Sara Affi Fella, ennesima bugia: si è scoperto tutto. E volano parole pesanti

Non si placa la querelle tra Sara Affi Fella e Nicola Panico, ex protagonisti di Uomini e Donne. Dopo l’intervista pubblicata dal settimanale Chi, in cui la Affi Fella chiedeva scusa al programma non senza gettare altro fango sull’ex fidanzato, gli animi si sono riaccesi. Ecco dunque balzare nuovamente alle cronache la coppia che per mesi è stata oggetto di gossip e pettegolezzo su social e giornali.

L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver preso coraggio, ha aperto un nuovo profilo Instagram, ma la decisione le sta costando parecchio. Se pensava che bastasse un periodo di anonimato per placare la polemica, beh, aveva fatto male i suoi conti. Insulti e critiche continuano a piovere in abbondanza sul nuovo account social di Sara. E la riccioluta ha voluto condividere con i suoi followers le offese che sta ricevendo. (continua dopo la foto)











A mettere benzina sul fuoco ci pensa una nuova intervista. A parlare sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, questa volta è Maurizio, ex amico di Nicola Panico. Secondo quanto affermato dal ragazzo, Sara avrebbe mentito nuovamente per tornare al centro del gossip dal momento che la storia tra lei e Nicola non è ancora finita. Non solo, Sara avrebbe infangato Nicola solo per ripulirsi l’immagine, su consiglio della sua agenzia. (continua dopo la foto)









La reazione di Nicola di fronte a queste ultime vicende non è tardata. Panico è infatti intervenuto su Instagram con un messaggio preciso e diretto: “Alcune persone hanno un valore. Altre soltanto un prezzo”. L’hashtag #venduti non lascia molto spazio all’immaginazione, il riferimento a Sara e Maurizio, rispettivamente ex fidanzata ed ex amico, è chiaro. Anche la molisana esprime la sua tramite social. (continua dopo la foto)





“Qualunque cosa dicano di me. Qualunque cosa possano raccontare, per me conta zero. Venafro è piccola. Ma ho imparato che non mi devo giustificare di nulla e con nessuno. Tanto meno con chi vive dichiarando cose su di me. Problemi vostri, suoi. Su una cosa però non guarderò in faccia a nessuno non giocate o parlate della mia salute. Questo ve lo chiedo per favore. Le cazzate del passato sono morte. Come chi parla di me e non fa più parte della mia vita. Morto che parla… Ma io voglio vivere”.

