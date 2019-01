“Io e Belen… Lo ammetto”. La bomba inaspettata di Fabrizio Corona

A più di sei anni dalla fine della storia d’amore tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona, il re dei paparazzi continua a parlare della bella argentina come l’unica donna della sua vita. Uscirà nei prossimi giorni il nuovo libro di Corona dal titolo “Non mi avete fatto niente”, un’autobiografia in cui Fabrizio ripercorre alcune tappe dell’ultimo periodo sua vita, raccontando storie d’amore e di passione con donne di cui vengono citati nomi e cognomi. Da Silvia Provvedi a Zoe Cristofoli, passando per Malena, ma al centro della sua vita rimane sempre lei, Belen Rodriguez.

Il libro, disponibile dal 22 gennaio in tutte le librerie, è anticipato da alcuni stralci pubblicati in esclusiva su “Chi”. “Non so se io e Belen un giorno ritorneremo insieme, – scrive il paparazzo – non so che cosa sarà delle nostre vite, ma io so che cosa provo ogni volta che guardo i suoi occhi, cosa prova lei ogni volta che guarda i miei”. Parole che giungono come una vera e propria dichiarazione d’amore alla showgirl argentina. (continua dopo la foto)











C’è addirittura chi insinua che si tratti del consolidamento di un qualcosa di concreto, perché se Corona è arrivato a sbilanciarsi così tanto, avrà avuto già qualche conferma. “Il mio cuore appartiene solo e unicamente a una persona – si legge ancora tra le pagine dell’autobiografia – colei che mi sa gestire, colei che mi sa consigliare, colei che ancora non è venuta dalla mia parte solo perché sono Fabrizio Corona, ma anzi mi mette da parte.” (continua dopo la foto)









E ancora: “Nell’immaginario collettivo io e lei saremo sempre insieme. Se potessi incontrare oggi quel Dio che tante volte mi ha abbandonato e che non mi ha voluto bene, e mi permettesse di esprimere un desiderio… Gli chiederei la possibilità di costruire quella famiglia che non ho potuto avere con Belen per colpa del destino bastardo. Perché, con coraggio lo devo ammettere, in questo caso con la vita ho perso, perché non sono riuscito a realizzare quella che avrebbe dovuto essere la mia famiglia”. (continua dopo la foto)





Il rammarico di Fabrizio è uno solo, non aver potuto costruire con la conduttrice quella famiglia che tanto avrebbe voluto e che purtroppo a causa della perdita del figlio che Belen portava in grembo si è sgretolata prima di diventare realtà. La modella, dal canto suo, ha recentemente affermato in un’intervista di esserci sempre per Corona e chissà che non sia proprio questa dichiarazione ad alimentare la speranza di Fabrizio.

Fabrizio Corona, cambio look dopo Capodanno: le foto