Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno scelto le le Maldive per rinnovare le promesse di nozze a vent’anni dal primo fatidico sì. La conduttrice e il giornalista sportivo di Sky hanno condiviso il romantico scambio dell’anello sui social, lasciando che il resto della giornata e della cerimonia fosse immortalato dai fotografi del settimanale Chi che il 16 gennaio pubblica l’album di nozze per intero.

Sposati dall’11 luglio del 1999 Fabio Caressa e Benedetta Parodi hanno deciso di fare un passo molto importante per la loro grande famiglia. Mai una parola fuori dal coro, mai un rumor compromettente, Benedetta e Fabio sono una delle coppie ‘storiche’ della televisione italiana e il prossimo anno compiranno vent’anni di matrimonio. All’epoca la Parodi aveva 26 anni appena, era appena diventata giornalista professionista e due anni prima si era laureata in Lettere moderne all’Università degli Studi di Milano, mentre Fabio Caressa di anni ne aveva 31 ed era già telecronista per Tele+. (Continua a leggere dopo la foto)











La coppia ha avuto tre figli, Matilde (nata il 12 settembre 2002), Eleonora (nata il 20 ottobre 2004) e Diego (nato il 28 ottobre 2009). “Con l’arrivo del 2019 io e Fabio festeggeremo 20 anni di matrimonio. Per celebrare questo traguardo abbiamo deciso di scambiarci nuovamente le promesse, davanti ai nostri 3 figli. I ragazzi sono felici ed emozionati.. io ancora di più”, aveva scritto un’emozionatissima Benedetta. E adesso rieccoli più emozionati ed innamorati che mai. (Continua a leggere dopo la foto)













“Dopo vent’anni io e Fabio ci siamo riscambiati le promesse… È stato emozionante, soprattutto farlo davanti ai nostri tre figli”, racconta Benedetta sui social. Location da sogno per la coppia, che ha scelto le Maldive in compagnia dei 3 figli Matilde, 16 anni, Eleonora, 14, e Diego, 8. Niente dirette sui social annuncia la Parodi, ma con i follower vogliono condividere una cosa: il momento in cui Canessa le chiede di nuovo la mano. (Continua a leggere dopo la foto)







“Per questa giornata abbiamo deciso di mettere in tasca i telefoni e ci affidiamo a un fotografo professionista […] oggi è una giornata senza telefoni però una cosa volevamo condividerla con voi e io sono molto curiosa perché qui c’è un anello in ballo”. Così, entrambi vestiti di bianco sulla spiaggia, Fabio Canessa porge un anello alla moglie: “Vuoi risposarmi?”, e la consorte replica: “Sì è bellissimo, siamo felici siamo anche emozionati, e basta”.

