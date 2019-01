Luigi Favoloso, nuovo amore dopo Nina Moric: è la super sexy del GF

Archiviata o meno la storia con Nina Moric, Luigi Favoloso sembra essersi consolato in tutta fretta. Da qualche tempo i due non si vedono più insieme sui social e questo sembra aver alimentato le voci di una possibile rottura. In attesa di ricevere una smentita, o forse una conferma dai diretti interessati, Luigi Favoloso si dà da fare. Come? Con un’altra donna ovviamente. La persona in questione è Fabiana Britto, la modella brasiliana spesso ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5.

A sostenere i rumors ci pensa il profilo Instagram di Favoloso sul quale lo stesso Luigi ha postato dei video in compagnia della sexy modella tra sorrisi complici e complimenti. L’ex della Moric ha tenuto a condividere con i suoi followers alcuni momenti del pomeriggio trascorso in compagnia di Fabiana Britto. (continua dopo la foto)











Nulla di compromettente ovviamente ma i due, insieme in un locale, sono subito apparsi parecchio complici. Tra i sorrisi e gli apprezzamenti dell’ex gieffino ci sono tutti i presupposti per pensare a qualcosa di più di una semplice amicizia. Lo stesso Favoloso, nel video che lo ritrae insieme alla coniglietta di Playboy, ha definito la Britto una persona vera, bella e simpatica. (continua dopo la foto)













Nonostante sia forse presto per parlare di storia d’amore tra Luigi Favoloso e Fabiana Britto, sembra proprio che qualcosa stia cambiando nel rapporto tra l’imprenditore napoletano e la modella croata. Il fatto che i due abbiano trascorso separati le feste natalizie è una conferma importante. Nina Moric ha deciso infatti di passare le vacanze in compagnia della madre, del figlio Carlos e dell’ex marito Fabrizio Corona ma di Luigi Favoloso nessuna traccia. (continua dopo la foto)





Solo qualche giorno dopo, l’ex gieffino ha rotto il silenzio sui social con un’affermazione sibillina: “Devo dire una cosa, le feste natalizie si passano con le persone che ami. Se qualcuno fa in modo di passarle lontano da voi forse non vi ama”. A buon intenditore…

