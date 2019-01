Ha 19 anni ed è nel pieno del suo splendore. Arthur (Robert Nathaniel) Chatto. È il royal boy che, di fatto, ha scalzato i principi William e Harry dalla classifica dei bellissimi delle case reali del mondo. Viso perfetto e fisico scolpito dalla palestra, Arthur è il nipote della Regina Elisabetta II ed è una vera e propria star su Instagram, dove è seguito dalla bellezza di 115mila follower.

Arthur Robert Nathaniel Chatto è il secondogenito di Lady Sarah Chatto, unica figlia di Antony Armstrong-Jones e della principessa Margaret, sorella della Regina d’Inghilterra scomparsa nel 2002. Elisabetta II è quindi la sua prozia, e quand’era poco meno che adolescente era solito farle da paggio durante le cerimonie ufficiali. È 25esimo in ordine di successione al trono e ha catturato l’attenzione dei media grazie a un suo post pubblicato il 6 gennaio. (Continua a leggere dopo la foto)











È abbastanza inusuale, infatti, che un membro della casa reale si faccia ritrarre a torso nudo per poi andare a caccia di like sui social media. Bello è bello, e muscoloso anche! La fotografia incriminata è stata scattata durante una giornata fuori porta, come dice anche la didascalia scritta dallo stesso: “Trekking nelle montagne scozzesi”. Tra le foto condivise sui social anche quelle mentre fa diving o arrampicate e lavora in palestra, senza ovviamente dimenticare la partecipazione al matrimonio reale del principe Harry con Meghan Markle, in cui è ritratto insieme alla mamma, al papà e al fratello. (Continua a leggere dopo la foto)













Arthur ha frequentato Eton, il prestigioso college del Berkshire preferito dalla meglio gioventù britannica, lì ha preso parte anche al ”Combined Cadet Forced Training”, il programma che prepara gli studenti alla carriera militare. Il fatto di non avere troppe responsabilità ha anche i suoi vantaggi, come quello di non dover rispettare impegni ed etichette, motivo per cui si dedica alle sue passioni e agli sport estremi di cui sembra essere un vero amante, come conferma la sua pagina Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)







Il giovane rampollo è amante della musica e come si nota dagli scatti pubblicati sul suo account Instagram, Arthur suona la cornamusa. In una simpatica foto scattata all’interno della sua camera da letto ha scritto: ”Facendo arrabbiare i vicini di casa”. Anche se attualmente “impegnato”, le giovani che lo seguono su Instagram non perdono le speranze e continuano a fargli i complimenti più disparati: “Sposami” e ancora “Ti amo”.

