Notizia bomba/choc su Kate Middleton. Notizia che, tra l’altro, getta un’ombra scura sulla casa reale. E quale sarà mai questa notizia choc che riguarda la duchessa? Ebbene secondo il tabloid inglese Ok! Magazine che ha sganciato la bomba, la duchessa si sarebbe sottoposta a numerosi interventi di chirurgia estetica. A parlare al tabloid sarebbe stato un anonimo chirurgo che avrebbe collaborato agli interventi per rifare la bella Kate Middleton.

“Ha avuto due interventi di rinoplastica. Il primo è stato un regalo di laurea nel 2005″ e già questo basterebbe. Ma non è tutto. “Nel 2011 sono stati apportati degli aggiustamenti che hanno fatto la differenza sul suo viso” si legge sul popolare tabloid. Secondo quanto riferito dalla fonte, Kate avrebbe subito anche un intervento al seno dopo la nascita dei primi due figli. Ma questa è una notizia davvero sconvolgente! Come? Sembra impossibile ma secondo la fonte anonima, Kate Middleton si sarebbe rifatta e non poco. Continua a leggere dopo la foto











E pensare che i sudditi inglesi l’hanno sempre amata per il suo essere sempre al naturale… Saranno rimasti davvero molto male dopo aver letto la notizia dei ritocchini. Proprio Kate, che ha conquistato il popolo britannico con la sua naturalezza e con il suo aspetto acqua e sapone. Proprio lei che è sempre impeccabile e fedele alle regole di Corte. Proprio lei che sarà la futura regina di Inghilterra… Non nessuno si aspettava che avesse messo il suo corpo in mano a un chirurgo. Continua a leggere dopo la foto













Proprio lei che, a poche ore dal parto (anzi, di tutti i parti) si è mostrata al popolo già in perfetta forma. Che ci combini, Kate. E va bene, ognuno è libero di fare ciò che vuole, per carità. Ma è la delusione che ci fa parlare in questo modo. A ogni modo, evidentemente non si sentiva bella come tutti noi la vediamo. E ha deciso di ritoccarsi per sentirsi meglio. La perdoniamo? Sì, dai. Ma prima diamo un’occhiata alle foto del prima e dopo. Continua a leggere dopo la foto







A proposito di rumors sui reali d’Inghilterra, pare che il Principe Harry, abbia deciso di rinunciare al trono. Il motivo? Secondo voci di corridoio, sarebbe Meghan Markle. Il secondogenito di Lady Diana e il Principe Carlo, avrebbe deciso di abbandonare il suo titolo reale per concedere alla moglie, Lady Markle, Duchessa del Sussex, ‘una vita più normale’.

Secondo le voci, diffuse tra i britannici, Harry non sarebbe felice della sua vita a Corte. Ecco perché avrebbe deciso di andarsene…

