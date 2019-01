Abbiamo imparato a conoscerla meglio nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Jane Alexander è un’attrice, conduttrice e doppiatrice anglo-irlandese naturalizzata italiana. Si è dimostrata per certi versi rigida e austera, forse anche per via dell’educazione un po’ british ricevuta, ma allo stesso tempo decisa e risoluta nel lasciarsi andare alla storia con il modello ed ex velino Elia Fongaro nonostante il rapporto duraturo ma a quanto pare vacillante con il fidanzato che l’aspettava fuori.

Dall’uscita dalla casa più spiata d’Italia i fan sono sempre più attenti alle mosse della bella attrice e la seguono con molta attenzione sui social. L’ultima pietra dello scandalo pare essere la foto postata su Instagram in cui la Alexander posa nuda, semi girata con il braccio a coprire parte del seno e le ossa della gabbia toracica troppo in vista. Se da una parte l’immagine ha fatto scalpore per la nudità della conduttrice, dall’altra ha suscitato polemiche per l’eccessiva magrezza della rossa irlandese. (continua dopo la foto)











“Oggi foto un pochino osè. – commenta Jane- E diciamocelo, sono una che nella vita osa abbastanza, mi pare. Ripenso spesso alla casa e mi manca, tanto. Alla fine quella situazione che si era creata, quella roba così simile ad essere un gruppo di sopravvissuti ad un incidente, era casa, appunto. E con casa c’era anche una famiglia. Strana, e più che altro non scelta da noi, ma quale famiglia lo è, alla fine?”. (continua dopo la foto)













“Mi mancano tanto, chi più e chi meno, e a volte sogno di rientrare e rivivere tutto. Non da capo, magari il proseguimento. Questo non lo hanno mai fatto, vero? Ributtare dentro i vecchi concorrenti per altri 3 mesi? Chissà come andrebbe, e chi di noi ci tornerebbe. Secondo voi?”, ma i commenti dei followers sono concentrati su ben altro. (continua dopo la foto)





Insomma i commenti dei fan non sono affatto piacevoli nei confronti della Alexander ma lei non sembra scomporsi più di tanto rispondendo di aver attraversato un periodo un po’ difficile in cui effettivamente era troppo magra ma rassicura tutti di essere in via di ripresa.

