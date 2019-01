“Con lui?”. Emma Marrone e l’ex di Amici sempre più vicini

Emma Marron è single? Emma Marron è fidanzata? Puntale come tutti i mesi torna il tormentone sulla cantante italiana. C’è chi dice che non si sia ancora ripresa dalla botta per aver perso Stefano De Martino, volato tra le braccia di Belen prima del divorzio. C’è chi pensa voglia dedicarsi solo alla musica. Probabilmente la verità è più semplice di quanto si possa pensare: Emma Marrone non ha ancora trovato l’uomo giusto. Epperò, con uno, sembra avere un’intesa particolare, si tratta dell’ex allievo della scuola di Amici Antonino Spadaccino.

Spesso si è vociferato riguardo ad una storia d’amore tra i due ma, in realtà, ci sono complicità e affiatamento talmente grandi da far pensare a qualcosa di più di una semplice amicizia. Tuttavia l’ex cantante di Amici, dichiaratamente omosessuale, ha voluto fugare ogni dubbio riguardante l’esistenza di una love story con l’artista pugliese. (Continua dopo la foto)











Antonino Spadaccino, cantante foggiano che nel 2004 vinse la quarta edizione Amici di Maria De Filippi, ha infatti argomentato con parole bellissime la replica sull’inesistenza di una relazione sentimentale con Emma Marrone, anche lei ‘creatura’ del talent show che la proclamò vincitrice nel 2010, dimostrando il legame che lo unisce alla collega al di là di ogni gossip. Emma Marrone e Antonino Spadaccino hanno collaborato professionalmente alla realizzazione di diversi brani, come ‘Resta ancora un po’. (Continua dopo la foto)













E sarà proprio per questo loro affiatamento che qualcuno su Instagram gli ha chiesto se i due hanno avuto una storia sentimentale in passato, domanda a cui Antonino, che anni fa ha fatto coming out, ha risposto nella maniera più sincera. Se ho avuto una storia con Emma? Sì. La storia di un’amicizia vera. La storia di persone con la P maiuscola che affrontano la vita con coraggio, amore e dedizione. Anche questo è amore. (Continua dopo la foto)







Aggiungerei la mia unica storia con una donna che durerà per sempre”: queste le parole di Antonino scritte su una storia IG a corredo della foto che lo vede stringere forte a sé l’amica Emma, la quale dal canto suo non ha potuto fare a meno di condividere l’immagine e stigmatizzare le sue parole con un cuore che esprime a pieno il valore della loro amicizia. Insomma, gli amanti del gossip che speravano di vedere Emma Marrone in dolce compagnia sono rimasti delusi, ancora una volta.

