“Chiamatemi John”. Shiloh Pitt, ecco com’è diventata la figlia di Angelina e Brad

Angelina Jolie e Brad Pitt si sono separati nel settembre 2016, in quella che è stata una delle più deludenti e sorprendenti rotture del mondo di Hollywood. I due hannoi sei figli adottivi e naturali: Maddox di diciassette anni, Pax di quattordici, Zahara di tredici, Shiloh di dodici e i gemelli Vivienne e Knox di dieci. Perfetto mix tra mamma e papà, viso d’angelo, bocca carnosa e capelli cortissimi da maschietto, Shiloh maschietto ci si sente da quando è bambina.

In famiglia si fa chiamare John (mai Shiloh), si veste solo con pantaloni, canotte da basket, tute e sui red carpet che calca insieme a mamma e papà sfoggia cravatte e smoking dal taglio maschile. Shiloh è un esempio dei cosiddetti "gender variant". Persone la cui modalità di espressione del genere differisce da ciò che ci si aspetterebbe in base al loro sesso biologico.











Angelina e Brad non hanno mai fatto mistero della cosa: da subito, fin dalle prime manifestazioni maschili di Shiloh lo hanno raccontato tranquillamente ai media, lasciando che la figlia si vestisse, mostrasse e comportasse come voleva. Angelina Jolie non è l'unica star che ha scelto di dare un'educazione no gender ai figli, anche Pink ha fatto lo stesso, tanto che di recente ha incoraggiato la sua Willow a non avere paura di indossare un completo maschile sul red carpet.













Anche per Shiloh si era parlato lo scorso anno di cure ormonali intraprese, in accordo con i genitori, per bloccare lo sviluppo ormonale. Notizia poi smentita.

Ad oggi Shiloh-John, che ha compiuto 12 anni, continua a rivendicare con orgoglio, sotto i riflettori, la sua identità maschile. In attesa dell'accordo sul divorzio dei Brangelina, i figli della (fu) coppia da sogno d'amore e famiglia sono cresciuti. Sono impegnati, anche, nei film di Angelina Jolie oggi regista.







E vanno avanti con le loro vite. Lo racconta a People una fonte molto vicina alla donna bionica del cinema hollywoodiano e impegnatissima ambasciatrice ONU di cause sociali nel mondo. “Angelina è molto impegnata con tutto quello che sta facendo, incluso essere la supermamma dei suoi figli. Ma sta bene e sta lavorando con Brad perché le loro vite vadano avanti e tutti siano felici”. I figli della coppia vivono con la riservatissima Angie a Los Angeles, in una casa gigante non lontana da quella di papà Brad. Che va a visitarli molto spesso.

