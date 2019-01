Federica Pellegrini a distanza di tempo dai rumors che la volevano accanto ad Alberto Tomba dice la sua sul presunto flirt. Costume, cuffietta e occhialini, siamo sempre stati abituati a vederla così Federica Pellegrini, in quel suo habitat naturale che è la piscina. Ma presto la vedremo in una nuova veste, a quanto pare infatti si stanno spalancando le porte di una nuova avventura professionale per la campionessa olimpionica, detentrice del record mondiale sui 200 metri stile libero. Dopo le medaglie conquistate in vasca, Federica Pellegrini ha deciso di sfidare se stessa in un ambito del tutto nuovo, la tv. Debutterà presto al fianco di Mara Maionchi, Claudio Bisio e Frank Matano come giudice della prossima edizione di Italia’s got Talent.

Lo ha confermato parlando dei suoi progetti futuri in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi e con l’occasione ha detto la sua verità anche sul presunto flirt con Alberto Tomba che le è stato attribuito la scorsa estate. “Sono ancora molto concentrata sul nuoto. Ma devo dire che la tv mi piace, a patto che siano progetti di qualità”, queste le parole della Pellegrini in merito all’eventualità di dedicarsi al mondo dello spettacolo. (continua dopo la foto)











“Ho ricevuto tantissimo dal nuoto, ma ho bisogno di provare a me stessa che riesco a fare anche altro. Quando è arrivata la proposta per fare questo programma ho accettato praticamente subito, era il momento giusto e il programma giusto con il quale iniziare. Spero che questa esperienza vada avanti». Parlando invece dei progetti riguardanti la vita privata, la campionessa ha le idee molto chiare. A dispetto di quanto affermato tempo fa, durante il fidanzamento con Filippo Magnini, adesso si dice pronta a mettere su famiglia. (continua dopo la foto)













Era stato proprio l’argomento famiglia il motivo di discussione e di rottura con il collega ed ex compagno Magnini. Al momento Federica si dichiara single ma pronta a fare il grande passo qualora dovesse arrivare l’uomo giusto. E il flirt con Alberto Tomba? La Pellegrini smentisce categoricamente. Le sue dichiarazioni in merito sono state le seguenti: “Gossip inventato di sana pianta”. L’uomo che Federica vorrebbe al suo fianco deve essere bello e spiritoso ma con il campione di sci non c’è stato nulla. Solo voci frutto della fantasia di qualche pettegolo. (continua dopo la foto)





Per il momento dunque continueremo a vedere la Pellegrini nuotare, almeno fino alle Olimpiadi di Tokyo del 2020 e a partire dalla prossima edizione di Italia’s got talent anche nelle vesti di giudice. Il futuro quindi è tutto da scrivere.

Federica Pellegrini in lutto, il doloroso annuncio: una morte improvvisa