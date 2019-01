È da prima delle feste che non si parla di Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Vero è che da quando è cominciata la loro love story, l’attrice e il mister della Juve hanno fatto di tutto per proteggere la loro intimità. Su Instagram non compaiono mai foto di loro due insieme. Ma nonostante tutto, la loro relazione è sempre al centro del gossip. Poco tempo fa addirittura voci sostenevano una possibile gravidanza della Angiolini, che ovviamente non hanno trovato riscontro. Poi quelle delle nozze imminenti, quando a metà dicembre la coppia è stata paparazzata mentre passeggiava per le vie di Milano, mano nella mano.

Nelle foto Ambra e Allegri erano sorridenti e felici e si lasciavano anche andare a tenerezze e baci appassionati, ma è stata la loro destinazione ad attirare maggiori attenzioni. Dove sono stati beccati dai paparazzi? In una rinomata boutique di gioielli, per acquistare le fedi che si scambieranno il giorno del matrimonio, scriveva Diva e Donna, il magazine che aveva firmato lo scoop. (Continua dopo la foto)











Il gossip è ovviamente esploso, ma si è spento poco dopo perché, ancora una volta, non c’è stato alcun riscontro sulle presunte nozze imminenti. Il matrimonio, secondo i rumor, si sarebbe dovuto celebrare a giugno prossimo. Ora però la musica cambia, perché sempre Diva e Donna ha immortalato l’attrice e il mister con le fedi al dito. L’ipotesi avanzata dal settimanale è quindi che i due si siano già sposati in gran segreto. (Continua dopo la foto)













Che i due innamorati abbiano voluto anticipare le tappe e scambiarsi il fatidico sì in forma privata? Le foto di Diva e Donna che li ha pizzicati insieme a Milano, dopo aver trascorso le feste a Londra, hanno subito fatto il giro del web e ora si aspettano conferme. Di certo c’è che la loro storia d’amore, sbocciata due anni fa, procede a gonfie vele e sono inseparabili. La love story, tenuta segreta per diverso tempo, era venuta a galla dopo che la coppia era stata paparazzata durante una vacanza romantica al mare. (Continua dopo la foto)







E se Allegri non ha mai voluto commentare la relazione con Ambra, quest’ultima si è sbottonata solo di recente, svelando di provare un sentimento fortissimo nei confronti del mister: “È arrivato l’unico uomo nella vita che sia stato capace di abbracciarmi senza stringermi – aveva confidato a Vanity Fair -. È arrivato quello che non stavo cercando, ma che era necessario trovassi. Ed è talmente bello che non mi interessa che qualcuno capisca né che la cosa piaccia o dispiaccia. Per la prima volta mi interessa soltanto una cosa: saper che tornerà da me. Sempre”.

Ambra Angiolini, il nuovo look: addio capelli castani, ecco come si mostra oggi