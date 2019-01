Vanessa Incontrada continua ad essere presa di mira dagli haters per via del suo fisico. L’ultima foto postata ha scatenato più di qualche critica e in difesa della conduttrice si è schierata lex concorrente del Grande Fratello Vip Jane Alexander. “Ma è piena di macchie, lentiggini, rughe”, ha scritto una follower sotto uno scatto di Vanessa alle Maldive. Pronta la risposta di Jane.

“Io, giuro, non vi capisco. Ma delle critiche sensate? Le rughe? Dove le vedi le rughe? Ma poi le lentiggini sono super cute (le ho anche io). Dai, basta… intelligenza, chiediamo solo quella”. Vanessa Incontrada preferisce non badare alle critiche sul peso. In passato la conduttrice e attrice ha sofferto parecchio per le malelingue, soprattutto dopo la nascita del figlio Isal. ”Questa attenzione sui miei chili è folle e offensiva per le donne”, aveva detto Vanessa Incontrada. Da un paio di anni, spiegava, suo malgrado va così. (Continua a leggere dopo la foto)











”Sempre i chili. Solo i chili. Quanto scocciano e quante cattiverie”, aveva raccontato al Fatto Quotidiano. Eppure, non si dà pace, in passato le donne dello spettacolo prosperose (oggi si chiamerebbero ‘curvy’) non erano affatto rare: «Vogliamo parlare della Magnani, della Mangano o della Loren? Erano donne prosperose e osannate, mentre a me criticano il fondoschiena o il seno abbondante; ma se sono così, cosa ci devo fare? Devo finire sotto i ferri del chirurgo?”. E anche i giudizi oggi, l’attrice, ha imparato a gestirli: ”In generale sento l’offesa verso le donne: sono argomenti talmente delicati e personali che sarebbe opportuno gestirli con garbo”. (Continua a leggere dopo la foto)













In passato, però, quei commenti l’hanno fatta soffrire. E non può dimenticare le frasi che le hanno fatto più male, quando sul palco di Zelig era alla prima gravidanza. L’ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair, ripensando ai mesi col pancione: ”Mi hanno rovinato un momento speciale che sognavo da quando ero ragazza. Tutti mi attaccavano per il mio cambiamento fisico, quando in quel momento lì avrei voluto più protezione. Avrei voluto essere abbracciata”. In quei mesi (e non solo), però, l’attrice ha potuto contare sul suo compagno. E questo vale di più: ”La felicità è sentirsi amata”. (Continua a leggere dopo la foto)







Le critiche l’hanno ferita, perché arrivate in un momento delicato: “Non me l’aspettavo – ha spiegato l’attrice – Questi insulti mi hanno fatto male perché durante la gravidanza ho avuto delle problematiche serie e mangiavo di più. Se fra un anno perdo venti chili mi diranno che sono depressa, ho un amante e mi sono lasciata con mio marito. Se non ti piaccio cambi canale e vai a vedere un’altra foto”.

Vanessa Incontrada, boom di like per nuova foto col figlio Isal: “La tua fotocopia”