Appena qualche giorno fa Walter Nudo, ospite di Pomeriggio Cinque, ha ribadito a Barbara D’Urso che il suo periodo di castità continua. Per il vincitore dell’ultimo Grande Fratello Vip resta quindi fermo il principio per cui il sesso non va scisso dall’amore e dunque nessuna tentazione avrà la meglio sulla necessità di fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale con la ex moglie Celine Mambour, a cui l’ex modello è ancora molto legato. “Sono casto da tredici mesi”, ha detto a Carmelita il 48enne che è tornato a parlare della sua lunga astinenza sessuale.

Da quando circa un anno fa si è lasciato con la stilista francese sposata a Las Vegas nel 2010, nessuna è riuscita a suscitare il suo interesse: “Non ho ancora incontrato una donna che mi ispiri tanto da farlo – ha aggiunto – Non ho fatto voto di clausura, semplicemente non ho sentito il bisogno di sesso”. Dice di essere single, Walter, ma le ultime foto pubblicate in esclusiva sul settimanale Chi lo immortalano molto vicino a una bionda mozzafiato che non è affatto sconosciuta al mondo dello spettacolo. Nuovo flirt in vista? (Continua dopo la foto)











Il settimanale Chi ha pubblicato le immagini che mostrano il vincitore del Grande Fratello Vip e la modella Natalia Bush insieme a Capri Hollywood, la manifestazione cinematografica ricca di ospiti vip che si è svolta la tra fine di dicembre e i primi giorni di gennaio. I due sono stati fotografati insieme durante la proiezione di un film in rassegna e mentre posavano in costume per un servizio con vista faraglioni, concluso con tanto di tuffi. (Continua dopo la foto)













Walter e Natalia erano inseparabili alla kermesse e in una delle immagini appaiono molto intimi, anche se nessuno dei due ha confermato l’esistenza di un flirt. Tra i due potrebbe però essere scattata una certa alchimia, scrive il magazine diretto da Alfonso Signorini, che insinua così la nascita di quella che potrebbe essere qualcosa di più di un’amicizia, anche se è presto parlare di amore. Chissà come avrà preso questi scatti Francesca Cipriani, che ha sempre detto di essersi presa una cotta per Nudo. (Continua dopo le foto)







Chi è Natalia Bush? Classe 1984, è una modella nata a Tenerife da padre spagnolo e madre sudafricana. In Italia è diventata nota per aver partecipato a programmi come I raccomandati, Distraction e, nel 2008, La talpa 3 (ma si ritirò nella quarta puntata). Ha anche debuttato sul grande schermo recitando nel film La fidanzata di papà accanto a Massimo Boldi e Simona Ventura. Natalia è attualmente single dopo la fine della sua storia con il giovane imprenditore Lorenzo Riva e quella successiva con Gue Pequeno.

Walter Nudo, il racconto dello spaventoso incidente stradale a Verissimo