Come molti vip, anche la bellissima Vanessa Incontrada ha aspettato l’arrivo del nuovo anno al caldo, alle Maldive. L’attrice e conduttrice tv che negli anni ha conquistato il pubblico con la sua bellezza ma anche per il talento e l’effervescente simpatia, è partita subito dopo Natale in compagnia di un’amica e del figlio Isal, senza il suo compagno, Rossano Laurini, e ha condiviso con i suoi numerosi follower alcuni momenti della vacanza.

Come gli scatti in spiaggia, in cui Vanessa si lascia baciare dal sole in bikini o quelli in piscina che la vedono sfidare il figlio nella gara tra “vecchia rana” e “moscerino” che alla fine vede la conduttrice piazzarsi al secondo posto ma con il sorriso. Ecco, il figlio Isal. È nato nel 2008 dall’amore con Rossano, che Vanessa aveva conosciuto un anno prima. Un colpo di fulmine e qualche incontro nella discoteca gestita da lui a Follonica hanno segnato l’inizio della storia che dura ancora oggi. (Continua dopo la foto)











Una storia (non si sono mai sposati) caratterizzata anche da liti e gossip sui giornali perché, per farla breve, si sono innamorati quando lui era ancora sposato con un’ex amica di lei. La Incontrada, però, si è sempre difesa sostenendo che la sua relazione con Lauroni sarebbe cominciata quando il suo matrimonio era già in crisi. Nel 2008 è nato Isal, che a luglio spegnerà 11 candeline. Vanessa è molto riservata ma ogni tanto condivide coi fan gli scatti del suo bambino e l’ha fatto anche in questi ultimi giorni. (Continua dopo la foto)













Bellissima la cartolina mamma-figlio dalle Maldive. “Io e il farabutto”, la commenta scherzosamente Vanessa e, inutile aggiungerlo, i suoi follower (su Instagram ne conta più di un milione e trecentomila) hanno invaso di like e commenti il post con più di 74mila i cuoricini e oltre mille messaggi. Vanessa e Isal hanno lo stesso, splendido sorriso e molti fan intravedono una grande somiglianza, oltre a sottolineare quanto sono belli insieme. (Continua dopo foto e post)







“Siete bellissimi”, “Ti assomiglia da morire”, si legge sotto al post. E ancora: “Uguali!”, “Siete identici” e “Sbaglio o è praticamente la tua fotocopia?”. Insomma: i fan hanno apprezzato molto la foto di famiglia, anche se manca papà Rossano, probabilmente rimasto in Italia per motivi di lavoro. Vanessa, d’altronde, è una donna di spettacolo molto amata, anche e soprattutto dalle donne: è bella, brava e genuina. E suo figlio, come fa notare una fan sotto alla foto insieme scattata alle Maldive, non poteva non essere un amore come lei.

