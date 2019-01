Dopo la paura, in Thailandia è tornato il sereno ed Elisabetta Gregoraci ha ufficializzato sui social l’amore con Francesco Bettuzzi. L’ex moglie di Flavio Briatore, mamma del piccolo Nathan Falco, ha infatti postato in rete le prime foto di coppia con l’imprenditore con cui ha voltato pagina dopo il divorzio, avvenuto circa un anno f, dal suo ex marito. Nei giorni scorsi la bella showgirl e conduttrice calabrese è volata in Thailandia per trascorrere l’ultimo dell’anno e come molti altri turisti è rimasta bloccata per colpa della tempesta tropicale Pabuk che si è abbattuta con estrema violenza sul paese asiatico e ha portato alla cancellazione dei numerosi voli.

“Sarei dovuta partire ieri ma è arrivato Pabuk che si è abbattuto su tutta la Thailandia – spiegava la Gregoraci con numerose storie di Instagram – Spero tanto che la situazione si possa risolvere perché non è bellissimo. Sono al sicuro, sono in albergo. Ma non si può uscire, bisogna stare al riparo. Vi terrò aggiornati nelle prossime ore sperando che non vada via la luce come dicono. Speriamo che la situazione resti sotto controllo”. (Continua dopo la foto)











Ma non era sola. E infatti passata la tempesta (e la paura), la presentatrice di Made in Sud ha posato accanto al suo compagno, Alessandro Bettuzzi, e regalato così ai suoi fan le prime, tenere immagini di coppia. Del loro legame la stampa si era interessata tempo fa, ma è la prima volta che Elisabetta rende pubblico questo nuovo amore. È partita con lui per dare il benvenuto al nuovo anno lontana dall’Italia e dopo la tempesta che l’ha costretti in hotel, ha documentato i dettagli del viaggio su Instagram in compagnia di Bettuzzi. (Continua dopo la foto)













Eccoli, allora, concedersi una romanticissima cena in un ristorante al 60esimo piano di un grattacielo di Bangkok con vista mozzafiato. Ancora, come mostra anche il settimanale Oggi, insieme sfrecciano sorridenti e felici in sella a una moto e si lasciano immortalare al mare. Insomma, ora è proprio ufficiale la relazione tra la Gregoraci e il fondatore di Pure Herbal, azienda di cui la showgirl è testimonial. (Continua dopo le foto)







Il figlio Nathan Falco? Ha trascorso l’ultimo dell’anno con papà, Flavio Briatore, in Kenya, ed è proprio in queste ultime ore che il figlio, 9 anni, della ex coppia è finito nel mirino degli hater. Nelle ultime foto papà-figlio, difatti, alcuni ‘fan’ hanno commentato il suo aspetto fisico, definendolo addirittura “ciccione”. Ma la reazione di Briatore non è tardata ad arrivare: “I commenti stupidi sui bambini – ha replicato Briatore – sono fatti da sfigati rancorosi gelosi che non sono stati capaci di crearsi un lavoro… Poveretti”.

