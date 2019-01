“Assassina di animali!”. Emma Marrone finisce nella bufera. La foto che la ‘inguaia’

Da che mondo è mondo, Emma Marrone non ha mezze misure, nemmeno tra i fan: c’è chi la ama indistintamente e chi adora dalla sua arte, chi la odia, a prescindere. Lei poi non è che ci va leggera con chi, evidentemente un povero (di q.i.) haters senza dubbio triste nella vita reale, manifesta qualche contrarietà al suo stile di vita, opera musicale o dichiarazione pubblica. Ora però, e qui è il caso di dirlo, gli haters si sono proprio scatenati contro la cantante: “Vergognati, assassina di animali“, le hanno scritto in molti commentando il suo ultimo post su Instagram. A scatenare l’ira del web è stato il fatto che la cantante ha pubblicato alcuni scatti della sue vacanze in montagna in cui indossa una pelliccia.

Peccato che come lei stessa scrive nel post, la pelliccia in questione fosse assolutamente finta. Esasperata dalle critiche, Emma ha deciso di intervenire per mettere fine alle polemiche. E qui la cosa diventa quasi memorabile. In un video pubblicato sulle sue storie si è rivolta agli “esperti di moda” che si sono scatenati nei commenti: “Per tutti quelli che si stanno indignando per la mia pelliccia, ripeto che è finta. È quella dell’anno scorso del video de L’Isola, in acrilico. Finta. Vorrei venire a casa vostra a vedere quanti di voi fanno la raccolta differenziata ogni giorno e quanti di voi si impegnano a rispettare la natura”. (Continua dopo la foto)











“La cosa più triste è che a voi fondamentalmente che la pelliccia sia vera o finta non interessa – ha continuato la cantante -. Strumentalizzate questo solo per dare sfogo alla vostra cattiveria. Non mi sto giustificando, vi sto solo facendo notare che a volte siete ridicoli e spietati. Mi avete definito bestia e altro ancora… Complimenti!”. (Continua dopo la foto)













Questo è solo l’ultimo esempio, a cui la cantante ha voluto rispondere: “Arrivederci #stmoritz ! È stato bellissimo ❤️ Adesso carica di energia ritorno a casa .. C’è un TOUR da organizzare !!!” aveva scritto, prima di aggiungere un PS che diceva: “Per le simpaticone che si stanno già alterando la pelliccia è FINTA!!! FINTA !!! FINTA !!!!”. (Continua dopo la foto)







Ma specificare è servito a poco e per questo motivo la cantante ha voluto anche dedicare una storia alla dimostrazione di come la sua pelliccia fosse sintetica: “Sto ancora leggendo una valanga di insulti su una pelliccia che è troppo bella per essere finta e infatti è 100% acrilico e voi non avete idea di quanti peluche sono stati ammazzati per fare questa pelliccia. Spero che questa polemica finisca qui” ha chiosato Emma che dopo la vacanza può tornare a preparare la nuove versione dell’Essere qui Tour. Applausi, a tutti.

